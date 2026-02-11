自由電子報
健康網》喉嚨緊合併頸部痠痛 醫曝「這姿勢」惹禍

2026/02/11 18:09

為什麼滑手機造成喉嚨緊、頸部痠痛？專家表示，多數人滑手機時，會把手機放在胸口附近，頭自然往前低，造成頸部肌肉疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

為什麼滑手機造成喉嚨緊、頸部痠痛？專家表示，多數人滑手機時，會把手機放在胸口附近，頭自然往前低，造成頸部肌肉疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕門診中常見病人因喉嚨緊、卡卡、吞嚥不順，或合併頸部痠痛求助，但藉著內視鏡檢查並未發現明顯異常。桃園文新診所院長戴曉芙提醒，病人的症狀有可能與長時間滑手機的低頭姿勢有關。

現代人3C不離身，特別是手機，隨時可見民眾滑呀滑，然而其背後付出的就是肩頸問題與喉嚨緊、卡等風險。戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，只要病人主訴喉嚨緊、卡卡，或合併頸部痠痛等這類情況，除了感染、過敏或胃食道逆流外，日常姿勢，特別是長時間滑手機時的低頭姿勢，也常被忽略。

在研究證據方面，2019年一篇系統性回顧與統合分析顯示，相較於沒有頸部疼痛的人，有頸部疼痛或不適者，前傾頭部姿勢更為常見，頭部前移角度也較大。研究強調的是姿勢與症狀之間的相關性，而非直接因果關係，但顯示長時間維持頭部前傾姿勢，與頸部不適之間存在穩定關聯。

滑手機造成頸部肌肉疲勞、緊繃

為什麼滑手機造成喉嚨緊、頸部痠痛？戴曉芙說明，多數人滑手機時，會把手機放在胸口附近，頭自然往前低。成人頭部重量約4–5公斤，在正常直立姿勢下由頸椎平均承受。一旦頭部前傾時，頸部肌肉需額外出力維持頭部位置，長時間維持這種姿勢，易造成肌肉疲勞與緊繃。

她提到，這種姿勢改變，常帶來幾個身體上的反應，包括：頸部肌肉長時間處於高張力狀態；肩頸痠痛、轉動時卡卡；頭頸活動範圍逐漸下降。頸部前方與側邊的肌群，與吞嚥與發聲相關結構距離很近。當這些肌肉持續緊繃，有些人會出現喉嚨異物感、說話久了覺得喉嚨容易累、吞嚥時覺得不順，但無疼痛感。

戴曉芙提醒民眾，當喉嚨或頸部不適反覆出現，檢查又沒有明確異常時，調整滑手機的高度，更要避免長時間低頭，適度活動頸部，往往是合理且低風險的改善方向。

