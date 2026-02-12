健康網》改善脂肪肝別只靠保健品 醫推2蔬菜黃金組合助排毒

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，改善脂肪肝推薦多攝取具解毒作用的大花椰菜與青花椰苗，一起吃作用加倍，也是護肝助排毒的最佳黃金組合；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是現代人常見的健康問題之一，為了改善肝臟、體力差的問題，經常尋求保健品補給。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，相較於保健品，其實更推薦飲食多攝取具有肝臟解毒作用的天然食物，尤其十字花科的大花椰菜與青花椰苗，一起吃雙效加倍，也是護肝助排毒的最佳黃金組合。

許嘉珊於臉書粉專「履行生活 許嘉珊醫師」發文分享，門診常有許多脂肪肝患者會詢問，是否該吃什麼保肝藥或保健品？對此，她都會請患者先檢視日常飲食，在天然食物中，對肝臟解毒支持最有研究基礎的，當屬十字花科蔬菜；特別是大花椰菜與青花椰苗，這對雙星組合如果吃對了，對肝臟的幫助極大。

請繼續往下閱讀...

青花椰苗是高效能的「解毒總管」

許嘉珊進一步說明，很多人以為營養價值高的青花椰苗可以取代大花椰菜，但其實兩者缺一不可，因為它們處理的是不同的肝臟解毒面向。青花椰苗是指發芽3-5天的嫩芽，所含「蘿蔔硫素前驅物（glucoraphanin）」的濃度，高達成熟花椰菜的20–50倍。研究顯示，蘿蔔硫素有助降低肝臟氧化壓力、改善脂肪肝，顯示其在非酒精性脂肪肝（NAFLD）與肝指數調節上，具有潛在助益。

此外，它也負責啟動肝臟的第二階段解毒，可把致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性，協助安全排出。不過，因青花椰苗很怕熱，建議生食、細嚼慢嚥，或搭配水果打成精力湯，才能完整獲得蘿蔔硫素轉換所需的酵素活性。

花椰菜是勤奮的「清運部隊」

吃了芽苗，為什麼還要吃整朵的花椰菜？許嘉珊解釋，這是因為大花椰菜富含膳食纖維，能像海綿一樣吸附廢物，確保毒素排出。沒有它，毒素可能會被腸道二次吸收回肝臟，造成肝臟負擔、反覆發炎。另，它也富含吲哚-3-甲醇，有助代謝環境荷爾蒙，平衡內分泌、減輕肝臟代謝負擔。料理建議輕蒸3-5分鐘即可，既能保留大部分養分，又能讓纖維軟化，減少腸胃脹氣。

許嘉珊也建議，想要改善脂肪肝、提升肝臟解毒代謝的人，可採取兩者加乘的雙效方式：每週至少吃3-5次十字花科蔬菜，如綠花椰、白花椰、高麗菜，幫腸道定期清潔，也斷絕毒素循環。另，每天吃一把約15-20g的生青花椰苗，有助肝臟開外掛，啟動最高等級的細胞防禦。強調從飲食中給予肝臟助力，也是最簡單、最科學的護肝策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法