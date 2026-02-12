自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》改善脂肪肝別只靠保健品 醫推2蔬菜黃金組合助排毒

2026/02/12 06:28

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，改善脂肪肝推薦多攝取具解毒作用的大花椰菜與青花椰苗，一起吃作用加倍，也是護肝助排毒的最佳黃金組合；示意圖。（圖取自photoAC）

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，改善脂肪肝推薦多攝取具解毒作用的大花椰菜與青花椰苗，一起吃作用加倍，也是護肝助排毒的最佳黃金組合；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是現代人常見的健康問題之一，為了改善肝臟、體力差的問題，經常尋求保健品補給。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，相較於保健品，其實更推薦飲食多攝取具有肝臟解毒作用的天然食物，尤其十字花科的大花椰菜與青花椰苗，一起吃雙效加倍，也是護肝助排毒的最佳黃金組合。

許嘉珊於臉書粉專「履行生活 許嘉珊醫師」發文分享，門診常有許多脂肪肝患者會詢問，是否該吃什麼保肝藥或保健品？對此，她都會請患者先檢視日常飲食，在天然食物中，對肝臟解毒支持最有研究基礎的，當屬十字花科蔬菜；特別是大花椰菜與青花椰苗，這對雙星組合如果吃對了，對肝臟的幫助極大。

青花椰苗是高效能的「解毒總管」

許嘉珊進一步說明，很多人以為營養價值高的青花椰苗可以取代大花椰菜，但其實兩者缺一不可，因為它們處理的是不同的肝臟解毒面向。青花椰苗是指發芽3-5天的嫩芽，所含「蘿蔔硫素前驅物（glucoraphanin）」的濃度，高達成熟花椰菜的20–50倍。研究顯示，蘿蔔硫素有助降低肝臟氧化壓力、改善脂肪肝，顯示其在非酒精性脂肪肝（NAFLD）與肝指數調節上，具有潛在助益。

此外，它也負責啟動肝臟的第二階段解毒，可把致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性，協助安全排出。不過，因青花椰苗很怕熱，建議生食、細嚼慢嚥，或搭配水果打成精力湯，才能完整獲得蘿蔔硫素轉換所需的酵素活性。

花椰菜是勤奮的「清運部隊」

吃了芽苗，為什麼還要吃整朵的花椰菜？許嘉珊解釋，這是因為大花椰菜富含膳食纖維，能像海綿一樣吸附廢物，確保毒素排出。沒有它，毒素可能會被腸道二次吸收回肝臟，造成肝臟負擔、反覆發炎。另，它也富含吲哚-3-甲醇，有助代謝環境荷爾蒙，平衡內分泌、減輕肝臟代謝負擔。料理建議輕蒸3-5分鐘即可，既能保留大部分養分，又能讓纖維軟化，減少腸胃脹氣。

許嘉珊也建議，想要改善脂肪肝、提升肝臟解毒代謝的人，可採取兩者加乘的雙效方式：每週至少吃3-5次十字花科蔬菜，如綠花椰、白花椰、高麗菜，幫腸道定期清潔，也斷絕毒素循環。另，每天吃一把約15-20g的生青花椰苗，有助肝臟開外掛，啟動最高等級的細胞防禦。強調從飲食中給予肝臟助力，也是最簡單、最科學的護肝策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中