孩子夜驚、尿床竟是警訊 醫揭5大睡眠呼吸障礙警訊

黃鈺婷建議建議，孩子若有頻繁張口呼吸與大聲打鼾等症狀，恐是「兒童睡眠呼吸中止症」上身，應及早至耳鼻喉科門診評估。 （記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕許多家長看到孩子睡覺打呼，常誤以為是睡得香，甚至看到孩子晚上容易尿床、夜驚、半夜啼哭，還以為是嚇到而尋求「收驚」。耳鼻喉科醫師示警，這些徵兆背後可能隱藏著「兒童睡眠呼吸中止症」的危機，若長期忽略，恐導致孩子暴牙、發育不良，甚至因注意力不集中而被誤診為過動症，建議家長若發現孩子有大聲打鼾等五大警訊應提高警覺。

長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷分享近期收治兩名個案，一名9歲女童長期睡眠時大聲打鼾，並經常出現鼻塞與張口呼吸，檢查發現雙側扁桃腺肥大達第4級，並安排多項睡眠檢查後，發現其呼吸中止指數竟高達每小時29.3次，診斷為「阻塞型睡眠呼吸中止症」。與家長討論後，接受「腺樣體與扁桃腺微創切除手術」，術後打鼾情形明顯改善，睡眠狀況也變穩定。

請繼續往下閱讀...

另一名12歲男童則因嚴重打鼾與注意力不集中就醫，觀察發現，男童牙齒排列不整齊，外觀已出現明顯暴牙。內視鏡檢查未見明顯扁桃腺肥大，但因有過敏性鼻炎病史，故先以藥物與生活調整進行保守治療並追蹤；若症狀仍持續影響睡眠與日常，再評估進一步安排睡眠檢查或是手術介入。

黃鈺婷表示，腺樣體與扁桃腺肥大是兒童睡眠呼吸中止症主因，若合併過敏性鼻炎或肥胖，阻塞情形會更嚴重。治療上，過敏者優先藥物控制，但若肥大已阻塞呼吸道，且孩子超過6-7歲並有明顯症狀，就會建議手術治療。目前的「微創切除手術」具有術後恢復期短、疼痛感輕微且效果快等優點，能迅速改善孩子的呼吸品質。

黃鈺婷建議家長，可在家錄製孩子睡眠影片提供醫師參考。若發現孩子有以下五大警訊，應及早至耳鼻喉科門診評估：頻繁張口呼吸與大聲打鼾；夜驚、半夜啼哭或尿床；白天注意力不集中、過動傾向；情緒起伏不定、易怒；外觀暴牙或頻繁蛀牙，宜及早介入治療，不僅能找回優質睡眠，更能確保孩子的成長與學習不再因「缺氧」而卡關。

