腸炎為何更易變癌？ 研究解讀「白血球倒戈」關鍵機制

2026/02/10 11:02

長期腹痛、跑廁所別輕忽。最新研究指出，持續的腸道發炎恐誘發體內「白血球倒戈」，反而助長腫瘤生成；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期患有發炎性腸道疾病（IBD）的患者，為何罹患大腸癌的風險遠高於常人？這個困擾醫界多年的難題，近期有研究提出了新的機制線索。

美國威爾康乃爾醫學院（Weill Cornell Medicine）發表於期刊《免疫》（Immunity）的研究指出，關鍵不只在腸道本身，而是可能涉及全身的「免疫連鎖反應」：發炎訊號會遠端動員骨髓白血球，這些原本負責防禦的細胞，在特定條件下行為模式被重新塑造，反而助長腫瘤形成。

據《SciTechDaily》報導，這項前臨床研究鎖定了一種與 IBD 及大腸癌相關的發炎訊號蛋白「TL1A」。研究團隊發現，當腸道處於持續發炎狀態時，TL1A 會刺激腸道內的先天淋巴細胞釋放信號分子（GM-CSF），經血液傳遞至骨髓，促使骨髓加速製造並釋放大量嗜中性球（neutrophils），形成類似「緊急動員」的免疫反應機制。

然而，問題出在這些被動員的嗜中性球抵達腸道之後。研究資深作者龍曼（Randy Longman）博士指出，在發炎的微環境下，這些白血球的基因表現出現轉變。小鼠實驗顯示，它們不僅沒有清除病變細胞，反而釋放出高反應性分子，增加了腸道上皮細胞 DNA 受損的風險，並創造出有利於腫瘤生長的環境。換言之，這些原本應該是身體防線的免疫細胞，在異常的發炎訊號調控下，反而成為了腫瘤發展的促進因子之一。

切斷路徑 潛在療法待驗證

這項發現也為理解 IBD相關癌變機制與潛在介入方向提供線索。在動物實驗中，研究人員若阻斷 TL1A的訊號，就能減少骨髓白血球的異常動員，進而延緩腫瘤生長。這意味著，目前臨床上部分用於治療IBD的阻斷藥物，未來是否能用於降低大腸癌風險，值得後續人體臨床試驗進一步驗證

