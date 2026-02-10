自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

過年大掃除暗藏「傷機」 醫師傳授「避傷4原則」

2026/02/10 10:54

衛生福利部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元說，不正確的姿勢會導致受傷。（醫師羅嘉元提供）

衛生福利部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元說，不正確的姿勢會導致受傷。（醫師羅嘉元提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆春節將近，許多民眾進行居家大掃除，迎接嶄新的一年，但復健科門診卻常在年前、年後出現一波「大掃除後遺症」，民眾就診原因包括下背痛、肩頸痠痛、四肢關節疼痛，甚至急性拉傷或關節發炎；衛生福利部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元指出，大掃除屬於高強度、長時間且重複性的身體活動，若姿勢不良或一次勞動過度，很容易造成肌肉骨骼傷害，平時運動量不足、已有退化性關節炎或舊傷的族群，更要特別小心。

羅嘉元表示，臨床常見狀況包括彎腰搬重物導致下背拉傷；長時間擦拭高處引發肩頸或肩關節疼痛；反覆擰抹布、刷洗動作造成手腕與手肘不適；部分民眾因長時間蹲跪整理低處及地板清潔，也會出現膝關節疼痛加劇的情形。

羅嘉元說，民眾只要掌握正確觀念與適度休息，就能安心完成大掃除。（醫師羅嘉元提供）

羅嘉元說，民眾只要掌握正確觀念與適度休息，就能安心完成大掃除。（醫師羅嘉元提供）

羅嘉元醫師建議民眾，在大掃除時參考以下4大原則，一、掃除前先暖身：過年期間天氣較冷，掃除前可先簡單活動肩頸、腰部與四肢關節，有助於降低拉傷風險。二、分段分次清潔避免一次做太久：清潔過程中應避免長時間維持同一姿勢，建議每30至40分鐘就需休息。三、正確搬運姿勢、必要時工具輔助：搬重物時應蹲下用腿出力、物品靠近身體，避免站著彎腰將物品抬起，以免腰部負擔過大導致腰背部肌肉拉傷；擦拭高處或窗戶可使用長柄工具，減少肩頸負擔。四、有舊傷或不適需請他人協助：若本身已有腰痠背痛、膝關節退化或肩關節問題，應量力而為，必要時請家人協助。

羅嘉元說，民眾只要掌握正確觀念與適度休息，就能安心完成大掃除，若在大掃除後出現明顯疼痛、活動受限、麻木或無力情形，切勿忍耐或自行服藥，應儘早就醫評估，避免變成長期慢性疼痛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中