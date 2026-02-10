過年大掃除暗藏「傷機」 醫師傳授「避傷4原則」

衛生福利部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元說，不正確的姿勢會導致受傷。（醫師羅嘉元提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆春節將近，許多民眾進行居家大掃除，迎接嶄新的一年，但復健科門診卻常在年前、年後出現一波「大掃除後遺症」，民眾就診原因包括下背痛、肩頸痠痛、四肢關節疼痛，甚至急性拉傷或關節發炎；衛生福利部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元指出，大掃除屬於高強度、長時間且重複性的身體活動，若姿勢不良或一次勞動過度，很容易造成肌肉骨骼傷害，平時運動量不足、已有退化性關節炎或舊傷的族群，更要特別小心。

羅嘉元表示，臨床常見狀況包括彎腰搬重物導致下背拉傷；長時間擦拭高處引發肩頸或肩關節疼痛；反覆擰抹布、刷洗動作造成手腕與手肘不適；部分民眾因長時間蹲跪整理低處及地板清潔，也會出現膝關節疼痛加劇的情形。

羅嘉元說，民眾只要掌握正確觀念與適度休息，就能安心完成大掃除。（醫師羅嘉元提供）

羅嘉元醫師建議民眾，在大掃除時參考以下4大原則，一、掃除前先暖身：過年期間天氣較冷，掃除前可先簡單活動肩頸、腰部與四肢關節，有助於降低拉傷風險。二、分段分次清潔避免一次做太久：清潔過程中應避免長時間維持同一姿勢，建議每30至40分鐘就需休息。三、正確搬運姿勢、必要時工具輔助：搬重物時應蹲下用腿出力、物品靠近身體，避免站著彎腰將物品抬起，以免腰部負擔過大導致腰背部肌肉拉傷；擦拭高處或窗戶可使用長柄工具，減少肩頸負擔。四、有舊傷或不適需請他人協助：若本身已有腰痠背痛、膝關節退化或肩關節問題，應量力而為，必要時請家人協助。

羅嘉元說，民眾只要掌握正確觀念與適度休息，就能安心完成大掃除，若在大掃除後出現明顯疼痛、活動受限、麻木或無力情形，切勿忍耐或自行服藥，應儘早就醫評估，避免變成長期慢性疼痛。

