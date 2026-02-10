自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健保加碼16億 瞄準除夕到初三 醫院開診率衝上55％、診所翻倍成長

2026/02/10 10:51

健保署今年擴大春節開診獎勵措施，挹注約16億元，鼓勵醫療院所於春節期間持續提供服務。（資料照）

健保署今年擴大春節開診獎勵措施，挹注約16億元，鼓勵醫療院所於春節期間持續提供服務。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年農曆春節連假長達9天，為因應民眾長假期間的就醫需求，健保署今年擴大春節開診獎勵措施，挹注約16億元，鼓勵醫療院所於春節期間持續提供服務。健保署今（10日）公布最新統計，今年春節期間醫療院所與藥局的開診率均較往年明顯提升，其中醫院開診率至少增加12%，診所整體服務量能更翻倍成長。

過去春節期間，除夕至初三往往是醫療量能最為吃緊、基層診所開診率最低的時段。今年在獎勵措施帶動下，健保署統計，除夕至初三期間，醫院每日開診率均維持在55%以上，較去年同期增加約19%至26%；診所方面，去年初一、初二診所開診率僅約4%，今年分別提高至7%與9%，增幅翻倍，初三更進一步攀升至12%，顯示基層醫療量能在最吃緊時段已有回補。

此外，社區藥局春節期間每日開診率約介於3成至6成，均較去年提升，藥事服務相對穩定。

健保署主任秘書劉林義表示，春節期間急診就醫人次約為平日的1.5至1.7倍，為避免民眾因小病集中湧入大型醫院，健保署今年運用健保總額中的「其他部門」經費，擴大春節開診獎勵，針對除夕至初三，診察費加成100%，初四及初五加成50%，其餘指定時段加成30%，盼提升整體醫療量能，分散急診壓力。

劉林義說明，春節開診獎勵屬於額外鼓勵措施，因此經費編列於健保總額「其他部門」，不影響醫院或診所原有的部門總額配置。至於針對院所在春節期間配合開診，但實際來診人數有限，可能影響營運成本、出現「獎勵看得到卻拿不到」的情形，他表示，現階段第一優先仍是鼓勵開診，於春節結束後，將依實際執行情形進行整體評估，討論是否調整獎勵方式。

健保署也提醒，民眾春節期間如需查詢特約醫療院所或藥局是否提供服務，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，進入「春節就醫專區」，使用「春節院所服務時段查詢」功能，選擇日期與時段，即可快速查詢全台提供服務的特約醫療院所與藥局。該專區同時提供「UCC 開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（初一至初三）」等功能，方便民眾依需求查詢。

此外，民眾也可至健保署官網查詢特約院所春節服務時段（路徑：首頁／健保服務／健保醫療服務／院所查詢／院所服務時段查詢）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中