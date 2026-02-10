防三高失控 營養師教你春節飲食聰明吃

南投醫院營養師陳佳祺表示，許多年節料理潛藏高鹽、高糖、高油三大飲食陷阱。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕春節是親友團聚、共享美食的歡樂時刻，但往往春節過後，醫院門診常出現血壓、血糖、血脂飆高個案。衛福部南投醫院營養師陳佳祺表示，許多年節料理外觀看似傳統、溫和或滋補，實際上卻潛藏高鹽、高糖、高油三大飲食陷阱，是造成「三高」失控的主因。

陳佳祺指出，年節美食擺滿桌，不少民眾常誤以為每樣只吃一點沒關係，卻在不知不覺中攝取過多熱量與鈉含量。像是烏魚子、香腸、臘肉、滷豬腳等加工或長時間滷製食品，鈉含量普遍偏高，容易造成水分滯留與血壓上升，對高血壓、心臟病與腎臟病患者尤其不利。

請繼續往下閱讀...

此外，紅龜粿、發粿、年糕、蘿蔔糕等應景點心，多以糯米或精製澱粉製成，屬高升糖食物，容易導致血糖快速波動；而炸年糕、炸蝦、紅燒蹄膀、獅子頭、佛跳牆等油脂含量高的料理，則是讓血脂與體重在年節期間悄悄攀升的主因。

針對不同慢性病族群，陳佳祺提出具體飲食建議，高血壓患者應以新鮮食材為主，落實少油、少鹽原則，減少加工食品攝取，少喝湯、少沾醬，並增加蔬菜水果攝取，有助穩定血壓；糖尿病患者則需遵守個人飲食計畫，減少高醣類食物，善用主食代換技巧，避免過甜、過鹹與油炸料理，維持定時定量進食，降低血糖劇烈波動風險；高血脂患者則建議去皮吃肉，減少皮下脂肪攝取，燉湯可先冷藏撈除浮油後再加熱，並以烤箱或氣炸方式取代油炸，可大幅降低油脂負擔。

陳佳祺強調，春節團圓的重點在於家人情感交流，而非大魚大肉，若不慎吃多，也可透過下餐減量、增加活動量來調整，利用假期多走路、多運動，才能在享受年節美食的同時，健康平安過好年。

