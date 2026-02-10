自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

哈佛研究：每天2至3杯咖啡或茶 可降失智風險近2成

2026/02/10 10:21

最新研究發現，相較於完全不喝或極少飲用的人，每天規律飲用2至3杯含咖啡因咖啡或1至2杯含咖啡因茶飲的男女，罹患失智症的風險降低15％至20％。（法新社檔案照）

最新研究發現，相較於完全不喝或極少飲用的人，每天規律飲用2至3杯含咖啡因咖啡或1至2杯含咖啡因茶飲的男女，罹患失智症的風險降低15％至20％。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕想預防失智，喝茶或咖啡可能有所幫助。一項刊登於「美國醫學會雜誌」（JAMA）的最新大型研究指出，每天飲用幾杯含咖啡因的茶或咖啡，不僅能降低罹患失智症的風險，認知表現也略優於完全不喝這類飲料的人。

英國「衛報」9日報導，這項由哈佛大學研究人員主導的研究，分析超過13萬名志願者的健康紀錄，這些數據來自美國兩項大型公共衛生研究—「護理師健康研究」（Nurses’Health Study）與「醫療專業人員追蹤研究」（Health Professionals Follow-up Study）。

研究團隊對參與者進行長達40年的追蹤，期間反覆評估他們的飲食習慣、失智症診斷紀錄、自我報告的認知能力下降狀況，以及客觀的認知測驗成績。

結果顯示，相較於完全不喝或極少飲用的人，每天規律飲用「2至3杯含咖啡因咖啡」或「1至2杯含咖啡因茶飲」的男女，罹患失智症的風險降低15％至20％。此外，飲用含咖啡因咖啡者，其認知能力下降的程度，也比選擇低咖啡因咖啡者來得輕微。

不過，研究並未發現低咖啡因咖啡與失智症風險之間存在關聯性。哈佛大學營養流行病學研究員、研究報告主要作者張瑜（Yu Zhang，譯音）指出，儘管單憑這項研究無法證明因果關係，「但據我們所知，這是迄今為止關於咖啡、茶攝取量與認知健康之間證據力最強的研究，且符合生物學上的合理性。」

研究指出，咖啡和茶含有咖啡因與多酚（polyphenols），這些物質可能有助於改善血管健康，減少發炎反應及氧化壓力（oxidative stress），進而保護大腦免受老化損害。此外，咖啡因已知與較低的第2型糖尿病發病率有關，而糖尿病正是失智症的危險因子之一。

據報導，儘管結果令人振奮，但專家也提醒需謹慎解讀。格拉斯哥大學（University of Glasgow）心臟代謝醫學教授薩塔（Naveed Sattar）指出，釐清因果並不容易。咖啡因對大腦的影響，是一把雙面刃，雖含有益的抗氧化劑並能提振精神，但也會使部分人士血壓升高，而高血壓也是導致失智的重要推手。

此外，這類觀察性研究也可能存在「反向因果」問題。例如，睡眠品質差的人可能為了睡得更好，而避免攝取咖啡因，而睡眠品質差本身就會增加認知能力下降的風險。

張瑜強調，不要把咖啡或茶視為神奇的防護罩，維持健康的生活方式、規律運動、均衡飲食以及良好的睡眠，才是保持大腦健康的根本之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中