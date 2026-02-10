哈佛研究：每天2至3杯咖啡或茶 可降失智風險近2成

最新研究發現，相較於完全不喝或極少飲用的人，每天規律飲用2至3杯含咖啡因咖啡或1至2杯含咖啡因茶飲的男女，罹患失智症的風險降低15％至20％。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕想預防失智，喝茶或咖啡可能有所幫助。一項刊登於「美國醫學會雜誌」（JAMA）的最新大型研究指出，每天飲用幾杯含咖啡因的茶或咖啡，不僅能降低罹患失智症的風險，認知表現也略優於完全不喝這類飲料的人。

英國「衛報」9日報導，這項由哈佛大學研究人員主導的研究，分析超過13萬名志願者的健康紀錄，這些數據來自美國兩項大型公共衛生研究—「護理師健康研究」（Nurses’Health Study）與「醫療專業人員追蹤研究」（Health Professionals Follow-up Study）。

請繼續往下閱讀...

研究團隊對參與者進行長達40年的追蹤，期間反覆評估他們的飲食習慣、失智症診斷紀錄、自我報告的認知能力下降狀況，以及客觀的認知測驗成績。

結果顯示，相較於完全不喝或極少飲用的人，每天規律飲用「2至3杯含咖啡因咖啡」或「1至2杯含咖啡因茶飲」的男女，罹患失智症的風險降低15％至20％。此外，飲用含咖啡因咖啡者，其認知能力下降的程度，也比選擇低咖啡因咖啡者來得輕微。

不過，研究並未發現低咖啡因咖啡與失智症風險之間存在關聯性。哈佛大學營養流行病學研究員、研究報告主要作者張瑜（Yu Zhang，譯音）指出，儘管單憑這項研究無法證明因果關係，「但據我們所知，這是迄今為止關於咖啡、茶攝取量與認知健康之間證據力最強的研究，且符合生物學上的合理性。」

研究指出，咖啡和茶含有咖啡因與多酚（polyphenols），這些物質可能有助於改善血管健康，減少發炎反應及氧化壓力（oxidative stress），進而保護大腦免受老化損害。此外，咖啡因已知與較低的第2型糖尿病發病率有關，而糖尿病正是失智症的危險因子之一。

據報導，儘管結果令人振奮，但專家也提醒需謹慎解讀。格拉斯哥大學（University of Glasgow）心臟代謝醫學教授薩塔（Naveed Sattar）指出，釐清因果並不容易。咖啡因對大腦的影響，是一把雙面刃，雖含有益的抗氧化劑並能提振精神，但也會使部分人士血壓升高，而高血壓也是導致失智的重要推手。

此外，這類觀察性研究也可能存在「反向因果」問題。例如，睡眠品質差的人可能為了睡得更好，而避免攝取咖啡因，而睡眠品質差本身就會增加認知能力下降的風險。

張瑜強調，不要把咖啡或茶視為神奇的防護罩，維持健康的生活方式、規律運動、均衡飲食以及良好的睡眠，才是保持大腦健康的根本之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法