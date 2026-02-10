健康網》皮蛇痛與肩頸痛怎麼分？ 醫揭前兆與風險族群一次看

專家分析，皮蛇最狡猾的地方，是先以疼痛騙過民眾。前兆期通常發生皮疹「前」3-5天，局部常先出現尖銳抽痛、灼熱感、刺痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫驟降，有民眾因為頭痛、肩頸痛就醫，經進一步檢查後，發現並非單純肌肉痠痛，而是帶狀疱疹引發的神經痛。民眾應如何辨識，才不會延誤就醫呢？台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予指出，帶狀疱疹常在皮疹出現前數日，局部常先出現尖銳抽痛、灼熱感、刺痛、皮膚變敏感，若未及早辨識，可能增加後續神經痛的風險。

為什麼會得帶狀疱疹？鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文分享，帶狀疱疹元凶是「水痘-帶狀疱疹病毒」，小時候得過「水痘」痊癒後，病毒並未消失，當免疫力下降，例如長期壓力、睡眠不足、慢性病控制不佳或年齡增長，病毒便可能再度活化，引發帶狀疱疹。近年趨勢是許多人在COVID確診後，進而誘發帶狀疱疹與神經痛。

帶狀疱疹先痛後長疹

皮蛇最狡猾的地方，是先以疼痛騙過民眾。鄭淳予分析，前兆期通常發生皮疹「前」3-5 天，局部常先出現尖銳抽痛、灼熱感、刺痛、皮膚變敏感（輕觸就痛）。直到發作期出現一群一群的小水疱，越冒越密集，很多人因為「先痛」，以為是肌肉拉傷、偏頭痛，等到疹子冒出來，才恍然大悟。皮疹會沿著神經走向形成帶狀分布，常見在胸背、腹部一側，看起來像一條蛇纏在身上，所以叫「皮蛇」。

鄭淳予提醒，民眾最好特別注意長在臉上的帶狀疱疹，若在額頭與眼睛周圍，不只痛，也可能侵犯角膜，有視力受損甚至失明風險。高風險族群為年長者；糖尿病、腎臟病、癌症、愛滋病、器官移植或服用免疫抑制劑者等免疫功能低下者；急性期疼痛與疹子較嚴重者， 都要提高警覺。同時，少數人可能引發較嚴重的腦炎、腦中風，長者更要小心。

有關帶狀疱疹治療，鄭淳予強調3大原則，包括及早使用抗病毒藥物、針對神經痛使用「神經痛調節藥物」治療，以及同步評估免疫和慢性病篩檢問題。越早介入治療，越能降低神經長期受損的機率。

日常如何預防？鄭淳予建議，民眾要具備4大防護罩：

1.均衡營養飲食：充足的蛋白質、新鮮蔬果、原型食物，能提供身體對抗病毒所需的養分。

2.規律適度運動：有氧運動（例如快走、游泳、騎車等）可以促進循環、減壓，還能提升免疫。

3.充足睡眠與減壓：睡眠是「身體修復免疫」的黃金時間。成年人盡量保持 7-9 小時優質睡眠，學習舒壓方法，避免壓力荷爾蒙對免疫的傷害。

4.接種帶狀疱疹疫苗：根據美國CDC，新一代重組疫苗（如 Shingrix）預防效果超過 90%，顯著降低神經痛併發症。台灣疾管署也建議50歲以上或18歲以上免疫低下者優先接種重組疫苗。

鄭淳予補充，民眾若出現單側持續疼痛，皮膚開始冒紅疹、水泡，長在臉上、靠近眼睛的疑似皮疹，又或是本身為危險族群，切勿拖延，馬上就醫才是保護神經健康的關鍵。

