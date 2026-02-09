健康網》12歲童虛弱又喊腳痛 醫直覺：死亡級感染

12歲童腳上傷口，讓有經驗的小兒科醫師羅士軒警覺到病情不單純，幸好及時送往大醫院救治，不然毒性休克症候群易致多器官衰竭致死。（羅士軒提供）

〔健康頻道／綜合報導〕一位12歲男生在媽媽陪同下，很虛弱地到診所看病。小兒科醫師羅士軒指出，孩子看起來一臉倦容，發燒又全身無力，很容易判斷為流感或者是感冒，但總覺得「怪怪的」，再聽到媽媽說：「他一直喊著腳痛！」醫師直覺拉起褲管，請媽媽帶孩子快去大醫院就診。

羅士軒在臉書專頁「旭恩小兒科診所」分享，當他拉起病童褲管，就看到紅腫情況，但摸起來不只腫脹，還有明顯的壓痛。那時的直覺即浮現：幾個嚴重的鑑別診斷：蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是危險的壞死性筋膜炎等，但絕對不是感冒、流感那麼簡單。

後來，在媽媽回診時告知，孩子入院時被懷疑是「毒性休克症候群」（Toxic Shock Syndrome, TSS）。因此，他住院施打抗生素，過程中一度因為血壓過低，轉入加護病房觀察了3天，所幸治療及時，病情穩定後已轉回一般病房。

羅士軒表示，毒性休克症候群如果不夠及時處理，往往會引發嚴重的併發症甚至威脅生命。在問診時，可仰賴「多看一眼、多問一句」的經驗與直覺。若只當作一般流感治療，恐錯過給予抗生素的黃金時機。

毒性休克症候群是一種由特定細菌（主要是金黃色葡萄球菌和A群鏈球菌）產生的毒素引發的罕見且危及生命的疾病，症狀包括突發高燒、紅疹、低血壓、嘔吐腹瀉，可能導致多器官衰竭，可發生在任何人身上。羅士軒說，除了局部的傷口感染之外，也可能引起全身性的反應。

