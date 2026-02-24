自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐店人氣飲 營養師點出「2大吸收問題」

2026/02/24 06:24

營養師曾建銘並不推「豆漿+紅茶飲」，尤其是貧血、素食一族，最好少碰為妙；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘並不推「豆漿+紅茶飲」，尤其是貧血、素食一族，最好少碰為妙；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「豆漿+紅茶」是早餐店經典組合，不少人覺得口感不錯，好喝又順口，還有豆香味。營養師曾建銘則不是太推，不是因為這樣組合會腎結石，而是會影響2種營養素吸收。

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，「豆漿+紅茶」不會結石，也不會中毒，但可從3個層面解析：

●影響蛋白質吸收：並非全然「無效」，紅茶裡含有單寧酸（Tannins），這是一個會跟蛋白質「黏踢踢」的成分，確實會讓豆漿裡的植物性蛋白吸收率稍微下降。

曾建銘建議，會讓吸收變差一點點，並不會變成「有毒物質」。若正在術後復原、增肌期、或是肌少症的長輩，每一克蛋白質都很珍貴，那就建議分開喝，讓蛋白質好好被利用！

●影響鐵質吸收：單寧酸也會妨礙非血基質鐵（植物性鐵）的吸收。

曾建銘建議，吃素的人要小心飲用，還有容易貧血、臉色蒼白的人，生理期量大的女生，或者是常常覺得頭暈、累累的，又習慣餐餐配豆漿紅茶，最好改掉這個習慣。

●腸胃反應：比營養流失更「有感」的問題，常在診間，聽到的抱怨是：「營養師，為什麼我喝完「豆漿+紅茶」容易脹氣、胃糟糟？」
曾建銘表示，豆漿本就容易產氣；紅茶含有咖啡因＋單寧酸，容易刺激胃酸分泌。當兩者加在一起=腸胃敏感者的雙重負擔。容易胃食道逆流、胃悶、拉肚子的人，不建議飲用。

因此，不建議極力補充營養的長輩或病人飲用「豆漿+紅茶」，最好是豆漿單獨飲下，紅茶等飯後1-2小時後再享用。對於胃腸還不錯的人，偶爾喝一杯是沒問題，但不建議把它當水喝。

