自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》外表精瘦、內臟超肥 醫揭瘦子猝死3大警訊

2026/02/09 20:23

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，瘦的人肌肉量極低，內臟脂肪卻可能很厚。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，更易發生猝死意外；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，瘦的人肌肉量極低，內臟脂肪卻可能很厚。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，更易發生猝死意外；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，胖子比較容易心肌梗塞，但有些人瘦瘦的無病史，為何也會猝死？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，瘦的人肌肉量極低，但內臟脂肪卻可能很厚。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，便會誘發嚴重慢性發炎。有些患者外表精瘦，但心臟的鈉離子通道天生有缺陷，一旦被觸發，可能就會直接進入心室顫動，幾分鐘內宣告不治。他提醒，若一直莫名暈倒；家族史有50歲以下猝死者；常心悸、胸悶，應視為警訊並及早就醫。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，看起來體脂超低、怎麼吃都不胖的排骨精，可能比你更接近猝死的邊緣。這不是恐嚇而是科學。醫學界有個名詞叫 TOFI （Thin on the Outside, Fat on the Inside），也就是俗稱的隱匿性肥胖，也是體內新陳代謝的危機。根據《The Lancet》（刺胳針）的研究，正常BMI者，若腰圍過粗，其全因死亡率比單純肥胖者更高。

遺傳性的惡意短路

此外，黃軒說，如果你身邊的瘦子平時沒事，卻在睡夢中或激烈運動後突然斷電，可能不是肥胖問題，而是離子通道病變（Channelopathies）。另，有些患者外表清瘦，但心臟天生有缺陷，有時只是因為發燒或喝了點酒，就會直接進入心室顫動（VF）而迅速喪命。這裡有個炸裂的邏輯：胖子因為知道自己胖，所以會體檢；瘦子因為覺得自己體質優越，所以往往死於忽略。

電解質失衡 交感神經暴走

另，黃軒指出，很多瘦子為了維持身材，採取節食或攝取極低碳水，造成心肌細胞的電位不穩定；且瘦子通常對咖啡因、尼古丁或長期熬夜帶來的壓力激素更敏感，當鈣離子瞬間超載，心臟就會像超頻的CPU，直接毀壞。

黃軒進一步說明，科學告訴我們，外表是皮囊，心臟內部的電訊亂跳與內臟脂肪囤積、才是決定你能否見到明早太陽的關鍵，如果你是瘦子，但有以下3特徵，應立刻前往心臟內科就醫，包括：1.一直莫名暈倒；2.家族中有50歲以下猝死的親戚；3.常心悸、胸悶，感覺休息一下就會好。

黃軒強調，因為身體不會因為你看起來瘦，就對你特別仁慈。猝死也從來不是胖或不胖的懲罰，而是血管裡的慢性發炎、心臟裡的電路錯亂以及長年被忽略的風險，千萬別讓瘦成為你掉以輕心的理由。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中