健康網》外表精瘦、內臟超肥 醫揭瘦子猝死3大警訊

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，瘦的人肌肉量極低，內臟脂肪卻可能很厚。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，更易發生猝死意外；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，胖子比較容易心肌梗塞，但有些人瘦瘦的無病史，為何也會猝死？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，瘦的人肌肉量極低，但內臟脂肪卻可能很厚。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，便會誘發嚴重慢性發炎。有些患者外表精瘦，但心臟的鈉離子通道天生有缺陷，一旦被觸發，可能就會直接進入心室顫動，幾分鐘內宣告不治。他提醒，若一直莫名暈倒；家族史有50歲以下猝死者；常心悸、胸悶，應視為警訊並及早就醫。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，看起來體脂超低、怎麼吃都不胖的排骨精，可能比你更接近猝死的邊緣。這不是恐嚇而是科學。醫學界有個名詞叫 TOFI （Thin on the Outside, Fat on the Inside），也就是俗稱的隱匿性肥胖，也是體內新陳代謝的危機。根據《The Lancet》（刺胳針）的研究，正常BMI者，若腰圍過粗，其全因死亡率比單純肥胖者更高。

請繼續往下閱讀...

遺傳性的惡意短路

此外，黃軒說，如果你身邊的瘦子平時沒事，卻在睡夢中或激烈運動後突然斷電，可能不是肥胖問題，而是離子通道病變（Channelopathies）。另，有些患者外表清瘦，但心臟天生有缺陷，有時只是因為發燒或喝了點酒，就會直接進入心室顫動（VF）而迅速喪命。這裡有個炸裂的邏輯：胖子因為知道自己胖，所以會體檢；瘦子因為覺得自己體質優越，所以往往死於忽略。

電解質失衡 交感神經暴走

另，黃軒指出，很多瘦子為了維持身材，採取節食或攝取極低碳水，造成心肌細胞的電位不穩定；且瘦子通常對咖啡因、尼古丁或長期熬夜帶來的壓力激素更敏感，當鈣離子瞬間超載，心臟就會像超頻的CPU，直接毀壞。

黃軒進一步說明，科學告訴我們，外表是皮囊，心臟內部的電訊亂跳與內臟脂肪囤積、才是決定你能否見到明早太陽的關鍵，如果你是瘦子，但有以下3特徵，應立刻前往心臟內科就醫，包括：1.一直莫名暈倒；2.家族中有50歲以下猝死的親戚；3.常心悸、胸悶，感覺休息一下就會好。

黃軒強調，因為身體不會因為你看起來瘦，就對你特別仁慈。猝死也從來不是胖或不胖的懲罰，而是血管裡的慢性發炎、心臟裡的電路錯亂以及長年被忽略的風險，千萬別讓瘦成為你掉以輕心的理由。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法