健康網》躺平也能變瘦 睡出纖細的4個秘密
〔健康頻道／綜合報導〕躺平族可以睡出纖細，營養師張馨方表示，不用運動到流汗，更不用飲食控制，天天算熱量，更多脂肪是在熟睡時悄悄「蒸發」的。
張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，從生理角度看，睡眠是調節體質的黃金修復期。在睡飽時，瘦素（Leptin）準時打卡，幫你自然踩煞車；熬夜時，飢餓素（Ghrelin）瘋狂加班，這就是為什麼你半夜會瘋狂想吃雞排、甜點。
張馨方說，熬夜族會降低胰島素敏感度，讓身體切換成「儲存模式」，吃進去的熱量更容易直接存成脂肪。唯有固定作息能讓生長激素正常分泌，它就像是身體的「修復工程師」，幫你燃燒脂肪、修補肌肉。
張馨方建議，睡出纖細作戰4守則：
●23時前進場入睡：讓荷爾蒙與生理時鐘對齊，獲利最高。
●晚餐掌握「輕、早、淡」：避免油膩辛辣，別讓腸胃在深夜加班。
●14點以後遠離咖啡因：別為了下午的提神，偷走晚上的瘦素。
●睡前30分鐘關閉藍光：給大腦一個「準備收工」的儀式感。
