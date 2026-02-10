健康網》當心B型流感！ 醫揭年節前家庭3道防線

光田綜合醫院耳鼻喉部主治醫師呂弘鈞提醒，年節前防範B型流感，回家後、吃東西前、上廁所後以及照顧病人後，均應落實洗淨雙手才能避免被傳染；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期流感雖增幅趨緩，但仍在上升中，疾管署尤其提醒，其中B型流感占比也有上升趨勢。光田綜合醫院耳鼻喉部主治醫師呂弘鈞指出，流感高峰期未過，再加上開學、人潮聚集，臨床上常見的情況是「看似快結束，結果又來一波」。提醒想要健康安心過年，年節前，家庭應嚴守3大防線，才能阻斷傳染鏈，降低家人被傳染的機率。

呂弘鈞在臉書粉專「呂弘鈞醫師 Will Lu｜耳鼻喉・兒科・醫美」發文表示，身為耳鼻喉與兒科醫師，同時也是2個孩子的爸爸，每年過年前，最在意的不是春節行程，而是全家人不要輪流染上疾病倒下，也特別整理出年節前家庭3大防線，內容不複雜但實用，掌握3大防線也有助全家人健康度過年節：

先將傳染鏈切斷最重要

家裡只要有人出現感冒症狀，例如：咳嗽、流鼻水、喉嚨痛或發燒，應該先做好基本防護，包括：戴口罩、分餐，毛巾與杯子不要共用。不少家庭常見的狀況是，一個人撐著不隔離，結果3天後，全家一起染病倒下。因此，首先提醒先將傳染鏈切斷，比補藥更重要。

4個時間點落實清潔雙手

病毒最常見的傳染途徑，往往發生在日常細節中，例如：摸完手機後又揉眼睛或摸嘴巴，不知不覺就把病毒帶進體內。因此，最容易被忽略的是「手」。洗手不是形式，而是要在幾個關鍵時間點確實做到，包括：回家後、吃東西前、上廁所後以及照顧病人後，均應落實做到洗淨雙手。

嚴防腸胃病毒諾羅流行季

諾羅常見的好發季節，大約落在每年11月到隔年3月，若家中有人出現嘔吐或腹瀉症狀，環境清潔與正確洗手都必須同步跟上。此外，呂弘鈞並建議，「症狀解除後再多48小時」再回到人多的地方，能大幅降低家人或同事被傳染的機率。

