健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流來最怕心梗！ 國健署教3招護心、穩血壓

2026/02/09 21:48

國民健康署指出，冷氣團導致氣溫驟降、血管收縮，容易造成血壓上升、心肌梗塞、中風等風險，提醒掌握護心3招，有助抗寒顧健康；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流接續來襲，許多人以為最危險的是忘記穿外套，其實更危險的是血管頻繁收縮。國民健康署特別指出，冷氣團導致氣溫驟降、血管收縮，容易造成血壓上升、心肌梗塞、中風等風險，提醒氣候低溫出入時或洗澡應先適應環境溫差再活動、起床掌握5字要訣、使用保暖用品留意避免燙傷；掌握這3大要點，就能穩定血壓、防範心梗與中風的發生。

國健署於臉書專頁發文表示，天冷護心重點不只是外套穿得暖不暖，提醒從起床、起身到日常保暖均須注意細節，並提供以下3招，有助安穩抗寒顧健康：

第一招：先適應溫差再移動

進出室內外別衝太快，尤其是洗澡前後，先讓身體回暖再進浴室，洗完先擦乾＋穿好衣服再開門出去。

第二招：起床記得「慢、熱、起、穿、行」

特別是長輩、三高族群：慢指的是在被窩先動動手腳；熱是讓身體先暖起來；起是慢慢坐起來；穿指的是穿好保暖衣物；最後，行是指站穩再走；尤其提醒半夜起床上廁所時，別忘了也要記得加件外套。

第三招：居家取暖不燙傷

天冷常用暖暖包、電熱毯，也是很好用的保暖物品，但提醒千萬別直接貼在皮膚上。特別是糖尿病患者、年長者末梢神經感覺較遲鈍，若使用不慎，可能會發生低溫燙傷狀況，卻不自覺，須多加注意。

此外，國健署強調，若有胸痛胸悶、冒冷汗、呼吸困難、頭暈等不適或中風徵兆，包括：無法完成微笑、舉手、說你好，記得千萬不要自己開車，務必立刻撥打119，並記下發作時間，才能把握黃金治療期。

