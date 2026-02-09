自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腹部脂肪怎麼減？ 百萬網紅：從飲食、運動一次說

2026/02/09 17:42

百萬網紅專家建議，少吃精製澱粉與含糖飲料，以免增加腹部脂肪堆積；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人努力運動、控制飲食，體重下降了，「大肚腩」卻依然頑固不動。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）指出，腹部脂肪並非單一問題，若只從外表或局部運動下手，往往徒勞無功，真正能讓腹部脂肪下降的關鍵，在於飲食結構、荷爾蒙平衡，與運動習慣的長期調整。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，透過影片說明「為什麼你很難減掉腹部脂肪」，幫助民眾循序漸進達到理想又健康的身形。他分享，減脂的目標不應只是為了「穿衣顯瘦」，更重要的是消除看不見的內臟脂肪，實現由內而外的健康。

不是所有脂肪都一樣

帕爾說明，腹部脂肪其實分為2種：第1種是位於皮膚下方、可捏得到的「皮下脂肪」，影響外觀卻相對不危險；第2種則是包圍肝臟、腸道等器官的「內臟脂肪」，與糖尿病、心臟病、脂肪肝等代謝疾病高度相關。醫界真正擔心的是看不見的內臟脂肪，而非單純肚子看起來大不大。

破除迷思：為什麼拼命練腹肌沒用？

很多人認為「練哪裡就瘦哪裡」，瘋狂做仰臥起坐。帕爾直言，局部瘦身是神話，運動能強化肌肉，但無法直接燃燒該部位上方的脂肪。腹部脂肪會減少，前提是「整體體脂下降」，只有當身體處於穩定的熱量赤字，也就是消耗能量 > 攝取能量時，全身脂肪才會下降，腹部脂肪也才會隨之減少。

帕爾進一步說明，熱量赤字並不等於節食或挨餓，對多數人而言，每天少攝取約200-300大卡，就足以促進脂肪減少。過度節食反而會導致飢餓感增加、精神不濟、荷爾蒙失衡，最終更容易放棄。當你壓力大、睡眠不足或進行極端節食時，身體會分泌皮質醇。這種壓力荷爾蒙會精準引導脂肪堆積在腹部，因為腹部脂肪有更多的皮質醇受體。

減少腹部脂肪2關鍵

帕爾建議，民眾不妨經由以下2做法，健康地減少腹部脂肪：

●飲食方面

避免精製澱粉與含糖飲料，別再促進腹部脂肪堆積。

每一餐都應攝取足夠蛋白質，有助於維持肌肉量、穩定血糖並提升飽足感；全穀類、豆類、蔬果等富含纖維的碳水來源，有助於血糖穩定；富含膳食纖維與抗性澱粉的食物，能被腸道菌分解，改善胰島素敏感度與代謝狀態，長期有助於減少內臟脂肪。

●運動方面

民眾不妨以阻力訓練為基礎，每週約3次即可，再搭配日常走路或短時間活動。長時間久坐者，可透過「碎片化運動」，每30-60分鐘起身活動2-5分鐘，幫助血糖控制。

帕爾總結，腹部脂肪是多年累積的結果，縮小它也需要數月的時間，體重計上的數字不是唯一標準，腰圍的變化、衣服的鬆緊度以及體能提升，才是更真實的指標。

