健康網》20人被關1個月實驗結果曝光 研究：這組每天多吃508大卡

〔健康頻道／綜合報導〕為何熱量吃一樣還是會胖，減醣專家唐奇引用美國國家衛生院（NIH）的一項研究，抓出肥胖的真正元凶，有3個肇因，但其中最為麻煩的是吃了加工食品。

唐奇在臉書分享，美國國家衛生院委託凱文．霍爾（Kevin Hall）博士，招募了 20名志願者，關在臨床中心整整1個月，管吃管住，嚴格禁止外食，連廁所都有人盯的情況下，調配兩組餐單，任君隨意吃，熱量、糖、脂肪、蛋白質全部一模一樣：

A組是超加工組：吐司、香腸、罐頭、布丁。

B組為全穀雜糧、原型肉類、現切蔬果、堅果。

結果A組超加工組的人每天自動多吃508大卡，相當於無意識吞下一整塊起司蛋糕。凱文．霍爾剖析大腦被「駭」的3個瞬間，了解為什麼會停不下來的原因：

●吃太快，飽足訊號「斷線」：

超加工食物軟爛好吞，5分鐘解決一餐。

但大腦收到「我飽了」要20分鐘，導致在感覺飽之前，已經吃進了過多熱量。

●荷爾蒙被靜音：

吃原型食物時，「飽足荷爾蒙」會上線報到；但吃加工食品時，這訊號直接斷線，直到了腸胃默默喊飽，大腦卻收不到訊號。

●2週見真章：體重自動±0.9公斤：

吃加工餐，胖近1公斤，不過再換回原型食物，體重也瘦回1公斤。

唐奇指出，兩份熱量相同的餅乾跟牛排，身體的反應完全不同，多增加咀嚼次數，是啟動飽足感最便宜的方法。遠離「低脂」加工陷阱，那些標榜低脂、低糖的加工食品，反而會讓你下一餐吃更多。

