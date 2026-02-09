過年怕變胖 醫：先做到「不吃這兩樣」就好

基因營養功能醫學名醫劉博仁提醒，真正的關鍵，不在於少吃哪一餐，而是避免「一直吃」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕農曆年假進入倒數，不少民眾開始擔心過年暴飲暴食，甚至打算跟風嘗試168斷食。對此，基因營養功能醫學名醫劉博仁提醒，斷食是「選項」，不是「義務」，真正傷身的並非正常三餐，而是整天不停進食、零食與宵夜不斷。過年前後，與其刻意挨餓，不如回歸「正確進食」，讓腸胃也能好好休息。

劉博仁在臉書粉專上分享，曾有患者焦慮詢問：「如果我沒辦法不吃早餐、做不到168，是不是就沒辦法排毒、沒辦法健康？」他直言，這是很多人對斷食的誤解。從功能醫學角度來看，斷食是一種治療策略，並非每個人都必須遵守的鐵律。

他指出，若抽血數據如胰島素、血糖、三酸甘油脂都在理想範圍，體脂率也正常，「一天吃3餐」本身就是健康的生活方式，沒有必要硬把3餐縮成2餐。真正的關鍵，不在於少吃哪一餐，而是避免「一直吃」。

劉博仁解釋，人體有2種主要代謝模式。當進食時，身體會啟動以合成與儲存為主的「紅區」（mTOR開啟）；當空腹一段時間後，則會切換到負責清理與修復的「綠區」（AMPK開啟），也就是常聽到的細胞自噬機制。

問題在於，現代人經常讓身體長時間卡在「紅區」。例如早餐與午餐之間喝含糖飲料、下午吃餅乾、晚上追劇配水果，看似吃得不多，卻讓胰島素反覆波動，身體幾乎沒有機會進入修復狀態。

根據2025年細胞自噬相關文獻回顧，啟動修復機制的關鍵在於胰島素的穩定與能量感測，而不是單純挨餓。對此，劉博仁將民眾分為2大族群，給出不同建議。

對代謝狀況正常的健康族群來說，最重要的是落實「優質三餐」與「餐間淨空」。好好吃3餐，攝取足夠的蛋白質、原型食物與好油，並在餐與餐之間保留4至6小時完全不攝取熱量，只喝水。再加上睡眠約12小時的自然空腹期，身體就能適度進入修復模式。

至於已有胰島素阻抗、脂肪肝或體重長期降不下來的人，才需要考慮較進階的間歇性斷食方式，例如168或52斷食，透過拉長空腹時間，幫助身體啟動更深層的代謝調整。

劉博仁強調，不要為了流行而斷食，而是為了健康而「正確進食」。暴飲暴食與高頻率進食，才是真正破壞身體修復力的元兇。對多數人而言，先做到「不吃零食、不吃宵夜」，讓三餐營養均衡，就已是最實際、也最能長久維持的養生方式。他也提醒，下週就是農曆新年，與家人團圓享受美食之餘，也別忘了給腸胃適度休息，才能過個真正健康的新年。

