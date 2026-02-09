財劃法衝擊！衛福部取消假牙補助 改由地方政府規劃

衛福部過去每年編列約7800萬元預算提供補助，但今年受到「財劃法」影響，自今年度起改由地方政府規劃。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕假牙屬於自費項目，卻攸關長者生活品質與營養攝取，對於中低收入老人來說，負擔相當沉重，衛福部過去每年編列約7800萬元預算提供補助，但今年受到「財劃法」影響，自今年度起改由地方政府規劃。社家署長周道君表示，據目前了解情況，各地方政府今年仍會規劃相關補助，衛福部也會持續評估。

由於假牙屬健保不給付項目，衛福部過去考量中低收入老人因經濟狀況不佳，恐無力負擔假牙費用，長期缺牙將影響營養攝取，並增加罹患慢性疾病的風險，因此透過「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」。

該計畫提供經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，年滿65歲以上、或年滿55歲以上原住民，並符合中低收入、領有身心障礙者生活補助、經各級政府全額補助收容安置等條件之一的長者相關補助，迄今已實施超過15年。

周道君說明，迄今計畫總計補助約8萬人，近幾年每年約編列7800萬至7900萬元的預算，但受到中央政府財政總體規劃影響，衛福部今年不再編列中低收入長者假牙補助相關預算，改由各縣市政府以自有財源支應，衛福部也會觀察今年的執行情況，評估後續維持同樣做法，或是尋找機會爭取經費。

對於中低收長者假牙補助改由地方政府規劃，周道君說，部分地方政府過去就會在中央的計畫範圍內，提供補助對象加碼，或是擴大適用對象等措施，就目前瞭解情況來說，各地方政府今年也都會規劃中低收入長者相關假牙補助措施。

周道君表示，若長輩有活動假牙補助需求，還是可以向地方政府了解相關計畫。

