自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病併發症背後黑手曝光 專家：「這物」如強力膠難排除

2026/02/10 15:12

專家表示，糖化終產物累積難代謝，動脈硬化、腎損傷全上榜，最好避免吃燒烤、油炸、香煎等高溫料理食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，糖化終產物累積難代謝，動脈硬化、腎損傷全上榜，最好避免吃燒烤、油炸、香煎等高溫料理食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕談到糖尿病併發症，許多人直覺認為是血糖長期過高所致，然而，營養師陳㛄靜指出，真正加速視網膜病變、腎病變與神經受損的關鍵，往往來自體內的糖化終產物（AGEs），這些物質一旦形成，幾乎如同「強力膠」久黏體內，很難排出體外，不只造成造成慢性發炎，甚至加速動脈硬化，恐引心血管風險。

控制血糖之外，更要留意糖化終產物！陳㛄靜在臉書專頁「大業診所」發文分享，當我們談到糖尿病併發症時，例如視網膜病變、糖尿病腎病變、足部病變、周邊神經病變等，大家的直覺往往是血糖長期控制不佳所致。事實上，這些併發症是長期高血糖所引發的一連串「糖化反應」的結果。

陳㛄靜說明，當血糖與體內的蛋白質、脂質結合後，會產生一種叫做「糖化終產物」的物質，這些AGEs就像是身體的「強力膠」，會讓細胞功能逐漸下降，促進氧化壓力與慢性發炎反應，不僅加劇胰島素阻抗，干擾胰島素的正常作用，也讓組織受損與併發症的風險大幅上升。糖化終產物產生後，幾乎很難代謝掉，會累積在血管、腎臟、皮膚、神等組織。

糖化終產物風險

陳㛄靜歸納，糖化終產物在人體內造成的危害：

●加速動脈硬化

●促進發炎反應及氧化壓力增加

啟動NF-κB、IL-6、TNF-α等促炎细胞因子，造成慢性發炎。

●腎臟傷害

腎本來就是AGEs的主要清除器官，腎功能下降會促使AGEs代謝不足，形成腎臟惡性循環，AGEs幾乎和糖尿病腎病變形影不離。

●和糖尿病併發症強烈相關

糖尿病友要注意併發視網膜病變、周邊神經病變、大血管病變、腎病變。

陳㛄靜解釋，除了人體內自行產生，飲食也是糖化終產物的重要來源。燒烤、油炸、香煎與烘焙等高溫料理，在加熱過程中會產生大量糖化物質。食物表面誘人的焦色與香氣，其實正是糖化反應的結果，長期攝取可能加速老化並提高併發症風險。要小心的是，AGEs是一種在體內累積、且「不可逆」的有害物質，一旦形成，就很難被身體有效清除。

打破AGEs惡性循環3關鍵

民眾不想被AGEs困擾，陳㛄靜建議，不妨從以下3法著手改善：

1.改變烹調方式

多採用「低溫、水煮」烹調，優先選擇蒸、煮、燙、燉、滷等方式，能有效降低AGEs生成，而且水煮的雞肉所含的AGEs，遠低於油炸或香烤的雞排。

2.利用酸性醃製

肉品以檸檬汁、醋或番茄等酸性物質進行醃製，不僅讓料理更清爽，也有助於減少AGEs的生成。

3.攝取多樣化的植化素及抗氧化物

攝取足夠的抗氧化物來「中和」AGEs帶來的氧化壓力，並抑制新的AGEs形成。像是攝取不同顏色的蔬菜水果來增加植化素的含量；選擇好的油脂，如堅果、酪梨、橄欖油中的維生素E，有助於保護細胞膜；綠茶中的多酚類兒茶素，也被證實有助於對抗糖化反應。

陳㛄靜總結，減少高溫烹調、選擇原型食物，並積極穩定血糖，不僅能降低AGEs的累積，也能遠離併發症的威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中