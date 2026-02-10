健康網》糖尿病併發症背後黑手曝光 專家：「這物」如強力膠難排除

專家表示，糖化終產物累積難代謝，動脈硬化、腎損傷全上榜，最好避免吃燒烤、油炸、香煎等高溫料理食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕談到糖尿病併發症，許多人直覺認為是血糖長期過高所致，然而，營養師陳㛄靜指出，真正加速視網膜病變、腎病變與神經受損的關鍵，往往來自體內的糖化終產物（AGEs），這些物質一旦形成，幾乎如同「強力膠」久黏體內，很難排出體外，不只造成造成慢性發炎，甚至加速動脈硬化，恐引心血管風險。

控制血糖之外，更要留意糖化終產物！陳㛄靜在臉書專頁「大業診所」發文分享，當我們談到糖尿病併發症時，例如視網膜病變、糖尿病腎病變、足部病變、周邊神經病變等，大家的直覺往往是血糖長期控制不佳所致。事實上，這些併發症是長期高血糖所引發的一連串「糖化反應」的結果。

陳㛄靜說明，當血糖與體內的蛋白質、脂質結合後，會產生一種叫做「糖化終產物」的物質，這些AGEs就像是身體的「強力膠」，會讓細胞功能逐漸下降，促進氧化壓力與慢性發炎反應，不僅加劇胰島素阻抗，干擾胰島素的正常作用，也讓組織受損與併發症的風險大幅上升。糖化終產物產生後，幾乎很難代謝掉，會累積在血管、腎臟、皮膚、神等組織。

糖化終產物風險

陳㛄靜歸納，糖化終產物在人體內造成的危害：

●加速動脈硬化

●促進發炎反應及氧化壓力增加

啟動NF-κB、IL-6、TNF-α等促炎细胞因子，造成慢性發炎。

●腎臟傷害

腎本來就是AGEs的主要清除器官，腎功能下降會促使AGEs代謝不足，形成腎臟惡性循環，AGEs幾乎和糖尿病腎病變形影不離。

●和糖尿病併發症強烈相關

糖尿病友要注意併發視網膜病變、周邊神經病變、大血管病變、腎病變。

陳㛄靜解釋，除了人體內自行產生，飲食也是糖化終產物的重要來源。燒烤、油炸、香煎與烘焙等高溫料理，在加熱過程中會產生大量糖化物質。食物表面誘人的焦色與香氣，其實正是糖化反應的結果，長期攝取可能加速老化並提高併發症風險。要小心的是，AGEs是一種在體內累積、且「不可逆」的有害物質，一旦形成，就很難被身體有效清除。

打破AGEs惡性循環3關鍵

民眾不想被AGEs困擾，陳㛄靜建議，不妨從以下3法著手改善：

1.改變烹調方式

多採用「低溫、水煮」烹調，優先選擇蒸、煮、燙、燉、滷等方式，能有效降低AGEs生成，而且水煮的雞肉所含的AGEs，遠低於油炸或香烤的雞排。

2.利用酸性醃製

肉品以檸檬汁、醋或番茄等酸性物質進行醃製，不僅讓料理更清爽，也有助於減少AGEs的生成。

3.攝取多樣化的植化素及抗氧化物

攝取足夠的抗氧化物來「中和」AGEs帶來的氧化壓力，並抑制新的AGEs形成。像是攝取不同顏色的蔬菜水果來增加植化素的含量；選擇好的油脂，如堅果、酪梨、橄欖油中的維生素E，有助於保護細胞膜；綠茶中的多酚類兒茶素，也被證實有助於對抗糖化反應。

陳㛄靜總結，減少高溫烹調、選擇原型食物，並積極穩定血糖，不僅能降低AGEs的累積，也能遠離併發症的威脅。

