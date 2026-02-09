自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

讓蔣經國信賴的眼科神醫 視網膜泰斗劉榮宏辭世

2026/02/09 15:46

視網膜泰斗劉榮宏上月辭世，享壽88歲。（振興醫院提供）

視網膜泰斗劉榮宏上月辭世，享壽88歲。（振興醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕視網膜醫學泰斗、振興醫院前院長劉榮宏，於前月27日辭世，享壽88歲。劉榮宏一生奉獻醫界，深耕眼科與視網膜治療，也曾完成台灣首例人工水晶體植入手術。已故前總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變時，亦曾由劉榮宏親自診治，其醫術與醫德備受各界敬重。

劉榮宏於1938年出生於台灣嘉義，早年即立志從醫。1970年代，兩度赴美進修，先後於哈佛大學與約翰霍普金斯等頂尖醫療研究機構深造，專注於視網膜相關疾病研究。他將國際先進的視網膜治療技術帶回台灣，成功縮短國內與先進國家間的醫療落差，為台灣眼科醫療奠定重要基礎。

在臨床貢獻方面，劉榮宏積極推動糖尿病視網膜病變與早產兒視網膜病變的早期診斷與治療，讓無數患者免於失明風險。他亦成功引進人工水晶體，完成台灣第一例人工水晶體植入手術，開創白內障治療新頁；並改良、推廣白內障超音波乳化手術，提升手術安全與恢復品質。亞洲第一部醫用氬氣雷射，同樣由他引進台灣，對眼科治療影響深遠。

其學術與臨床成就獲國際高度肯定，1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）最高榮譽的榮譽獎牌（Honor Award），並曾接受李登輝總統公開表揚。

在學會與學術交流方面，劉榮宏曾擔任中華民國眼科醫學會第10屆理事長，1994年主辦第一屆「中日眼科聯合學術研討會」，成功帶領台灣眼科界走向國際舞台。2012年，他成立中華民國視網膜醫學會，並擔任首任理事長與榮譽理事長，進一步深化國內外視網膜學術與臨床交流。

除了專注台灣醫療發展，劉榮宏也長期投入國際人道醫療。院長任內與國合會合作，推動國際醫療計畫，並兩度親自率領振興醫院團隊前往薩爾瓦多義診；同時，他也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院執刀的眼科醫師，足跡遍及印度、緬甸、菲律賓，為當地病患手術並培訓醫師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中