健康 > 杏林動態

護理人員跨科支援 護師公會：沒訓練不該上第一線

2026/02/09 15:42

高醫醫療企業工會今召開記者會，不滿醫院強推護理人員跨科支援。（記者許麗娟攝）

高醫醫療企業工會今召開記者會，不滿醫院強推護理人員跨科支援。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學醫療企業工會今（9）日召開記者會，不滿高醫強推護理師逼跨科支援，對此，中華民國護理師護士公會全國聯合會表示，跨科支援的前提應是有被訓練過，否則只能做功能性護理的工作，醫院應與員工溝通好才能發揮護理的所長和價值。

　中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴指出，跨科支援的前提，就是這個人是有被訓練過的。因為還是要以病人安全為第一考量，比如A護理師要從內科調到另外一個次專科的內科病房去做主護，如果說之前有被訓練過照顧過這樣的病人，在病人安全上就沒有什麼疑慮。但如果調派她去急診，那她對急診的流程也許不清楚，那可能就請她做功能性護理的工作，例如輔助、打針之類的，而非主護護理師。

　陳麗琴也提及，現在很多醫院都會有一些跨科訓練的計畫，因為要培養護理人員有多元職能，因為病人可能很多有共病，例如某一位病人做開膽囊切除術，可是本身有三高，雖然住在外科，但也有內科的疾病，所以某些醫院會在進階上面去安排做跨科訓練，可能他本來在消化性內科，也許就會讓他到心臟內科，或是消化系外科去受訓，若是如此，對病人安全也較有保障，不過重點是要協調和溝通好。

