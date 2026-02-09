自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》食補讓身子暖起來 老祖宗推崇鹿茸可入菜

2026/02/09 19:08

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫開始不穩定，現代人對於老祖宗傳下來「補冬」觀念，一直盛行。中醫向來崇尚補冬的藥材─鹿茸，在農業部輔導之下，中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，為了因應現代人生活料理，自2022年起在政府輔導下，有鹿人家飼養的新鮮鹿茸，消費者可以做成不少的多元產品，像鹿茸粉、鹿茸酒、鹿茸片都可以入菜，達到老祖宗對鹿茸期待，可以補腎壯陽、延年益壽。養氣補腎族不必再翻山越嶺到鹿園場買新鮮的鹿肉、鹿茸，這些多元產品入菜，可口、美味又滋補。

中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，自2022年推出國產鹿茸標章後，在財團法人醫藥工業技術發展中心協助下，研發多元產品。在國人重視食補觀念下，這些產品也可做為料理中一份子。

在中華民國養鹿協會今年推出料理比賽，連營養師許瓊月對料理營養程度，不由得說讚。她表示，現代人平日攝取營養夠，在入冬進補，靠食補其實也就足夠了，她推崇本次比賽中的鹿茸養生雞片花。

這道菜是由育達高中餐飲科中餐推出，由老師周振文領軍，他表示，6人份的鹿茸養生雞片花，食材上先備齊：

●備料

1.鴻喜菇100g

2.土雞腿1支

3.栗子南瓜1粒

4.小黃瓜1條

5.紅甜椒半顆

6.紅蘿蔔半條

7.芋頭半粒

●作法

1.將土雞腿去骨醃製鹿茸酒、鹿茸粉、以及紅麴醬一大匙、太白粉一大匙、及鹽一茶匙、糖一茶匙，先醃味。

2.捲成雞捲，以鋁箔紙固定，放入蒸鍋25分鐘蒸熟。

3.蒸熟後，放置冷卻，將冷卻雞捲斜切片排成花狀。 

4.鴻喜菇當花蕊、將栗子南瓜切雕成葉子狀蒸熟、紅蘿蔔切成方塊型，小黃瓜切成葉片型，紅甜椒切成尖錐形，分別燙熟排入盤中，淋上以鹿茸酒跟鹿茸粉等製成的芡汁即可。

許瓊月表示，鴻喜菇含硒量是菇類之王，多醣體、富含纖維質，更蘊含維生素B群，還有低脂肪、低熱量等優點。對於季節變化，預防感冒生病是很好食療食材。

其他蔬菜，許瓊月指出，含β-胡蘿蔔素不少，栗子南瓜、紅甜椒、紅蘿蔔等，可轉化維生素A，對視力及免疫力是好的。鹿茸養生雞片花中的食材，富有滿滿膳食纖維，雖然芋頭、栗子南瓜屬於碳水化合物，都屬於好的澱粉。

這般菜的主角─鹿茸粉及鹿茸酒，中和新生堂中醫師院長劉郁辰指出，過去大家以為鹿茸是男性專屬，其實不然。對更年期婦女、經常疲勞或手腳冰冷的女性來說，小劑量鹿茸能調理氣血、改善虛寒、增強骨密度。

至於雞腿是這盤菜主食，一隻雞腿的蛋白質含量約為17.8-18.9克，不過，許瓊月提醒，帶皮的雞腿脂肪含量較高，需注意攝取量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中