健康網》食補讓身子暖起來 老祖宗推崇鹿茸可入菜

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫開始不穩定，現代人對於老祖宗傳下來「補冬」觀念，一直盛行。中醫向來崇尚補冬的藥材─鹿茸，在農業部輔導之下，中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，為了因應現代人生活料理，自2022年起在政府輔導下，有鹿人家飼養的新鮮鹿茸，消費者可以做成不少的多元產品，像鹿茸粉、鹿茸酒、鹿茸片都可以入菜，達到老祖宗對鹿茸期待，可以補腎壯陽、延年益壽。養氣補腎族不必再翻山越嶺到鹿園場買新鮮的鹿肉、鹿茸，這些多元產品入菜，可口、美味又滋補。

中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，自2022年推出國產鹿茸標章後，在財團法人醫藥工業技術發展中心協助下，研發多元產品。在國人重視食補觀念下，這些產品也可做為料理中一份子。

在中華民國養鹿協會今年推出料理比賽，連營養師許瓊月對料理營養程度，不由得說讚。她表示，現代人平日攝取營養夠，在入冬進補，靠食補其實也就足夠了，她推崇本次比賽中的鹿茸養生雞片花。

這道菜是由育達高中餐飲科中餐推出，由老師周振文領軍，他表示，6人份的鹿茸養生雞片花，食材上先備齊：

●備料

1.鴻喜菇100g

2.土雞腿1支

3.栗子南瓜1粒

4.小黃瓜1條

5.紅甜椒半顆

6.紅蘿蔔半條

7.芋頭半粒

●作法

1.將土雞腿去骨醃製鹿茸酒、鹿茸粉、以及紅麴醬一大匙、太白粉一大匙、及鹽一茶匙、糖一茶匙，先醃味。

2.捲成雞捲，以鋁箔紙固定，放入蒸鍋25分鐘蒸熟。

3.蒸熟後，放置冷卻，將冷卻雞捲斜切片排成花狀。

4.鴻喜菇當花蕊、將栗子南瓜切雕成葉子狀蒸熟、紅蘿蔔切成方塊型，小黃瓜切成葉片型，紅甜椒切成尖錐形，分別燙熟排入盤中，淋上以鹿茸酒跟鹿茸粉等製成的芡汁即可。

許瓊月表示，鴻喜菇含硒量是菇類之王，多醣體、富含纖維質，更蘊含維生素B群，還有低脂肪、低熱量等優點。對於季節變化，預防感冒生病是很好食療食材。

其他蔬菜，許瓊月指出，含β-胡蘿蔔素不少，栗子南瓜、紅甜椒、紅蘿蔔等，可轉化維生素A，對視力及免疫力是好的。鹿茸養生雞片花中的食材，富有滿滿膳食纖維，雖然芋頭、栗子南瓜屬於碳水化合物，都屬於好的澱粉。

這般菜的主角─鹿茸粉及鹿茸酒，中和新生堂中醫師院長劉郁辰指出，過去大家以為鹿茸是男性專屬，其實不然。對更年期婦女、經常疲勞或手腳冰冷的女性來說，小劑量鹿茸能調理氣血、改善虛寒、增強骨密度。

至於雞腿是這盤菜主食，一隻雞腿的蛋白質含量約為17.8-18.9克，不過，許瓊月提醒，帶皮的雞腿脂肪含量較高，需注意攝取量。

