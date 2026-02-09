自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》網購假髮超雷 醫提醒：這些材質最容易出問題

2026/02/09 17:08

不少人喜歡戴假髮，尤其過年快要到了，戴上造型髮也是現代人裝扮方式之一。皮膚科醫師盧俊瑋叮嚀，約有3-4成人不當佩戴，出現頭皮疾病，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕馬年腳步愈來愈近了，愛美的人早早就在想「頂上」如何整理，有人染燙剪都來一遍大工程，也有人乾脆買上一頂假髮，尤其是那些因疾病造成落髮困擾，只能戴上假髮過年。皮膚科醫師盧俊瑋叮嚀，依他長期在皮膚科觀察，約有3-4成的人，曾因佩戴方式或保養不當，產生不同程度的頭皮皮膚併發症。

盧俊瑋表示，通常有3大原因會造成「假髮併發症」，在選購及佩戴時間都要再三斟酌，只要出現「持續性搔癢、灼熱感、滲液結痂」，代表頭皮已在求救，應立即停止佩戴並尋求皮膚科醫師協助。

●悶熱引發的「微環境」危機：
假髮與頭皮間會形成高溫、多濕的環境，改變皮膚表面的pH值與皮脂分泌。這會成為細菌與真菌（如皮屑芽孢菌）的溫床，進而引發脂漏性皮膚炎、毛囊炎，嚴重者甚至會產生異味或膿皰。

●材質與黏著劑導致的「接觸性皮膚炎」：
部分假髮底座材質（如聚氨酯）或固定用的膠水含有「丙烯酸酯（Acrylates）」等致敏原。患者可能出現大面積紅腫、強烈搔癢、滲液或結痂等過敏反應。

●過度拉扯造成的「牽引性脫髮」：
若假髮尺寸過緊、固定扣長期夾在相同位置，或因過度摩擦，會導致真髮毛囊受損，產生不可逆的「牽引性脫髮」，讓本就稀疏的頭髮情況惡化。

尤其不少人喜歡網購，或者是喜歡Cosplayer，若上中國網站「瞎拚」買假髮，盧俊瑋表示，千萬要注意材質及黏著劑，不管價位高低，一旦頭皮出現異狀，立刻停止佩戴，以免造成頭皮損傷，得不償失。

