健康網》別直接生啃胡蘿蔔 醫推這料理營養吸收破6成

科博特診所院長劉博仁表示，β-胡蘿蔔素是脂溶性營養素，經油脂加熱，吸收率可提升至60%以上，特別推薦紅蘿蔔炒蛋，做法簡單，營養滿點。（圖擷取自劉博仁臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕紅蘿蔔具有豐富β-胡蘿蔔素，攝取除有助護眼，也可保護黏膜與免疫系統。科博特診所院長劉博仁指出，β-胡蘿蔔素是屬於脂溶性的營養素，生吃吸收率僅5%，但若經過油脂加熱，吸收率可提升至60%以上。料理方式除燉湯、氣炸、生食外，他特別推薦紅蘿蔔炒蛋，不僅做法簡單，蛋香能掩蓋紅蘿蔔的生味，營養又滿點。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，在功能醫學的視角下，紅蘿蔔不只是配菜，而是守護黏膜與免疫系統的營養庫。它富含強大的植化素與維生素，包括：β-胡蘿蔔素（Beta-carotene）在體內會轉化為維生素A，也是保護呼吸道、腸道黏膜健康的第一道防線。葉黃素與茄紅素可幫助過濾藍光、維護視網膜健康，降低體內發炎反應。

不過，劉博仁也提醒，紅蘿蔔所含β-胡蘿蔔素是脂溶性的，生吃吸收率差，經油脂加熱，吸收率可提升至6成以上。也因此料理最推薦經典「金沙紅蘿蔔炒蛋」，油脂可完美釋放胡蘿蔔素，做法也簡單。先將紅蘿蔔刨細絲，用橄欖油以中火炒至油色微橘，表示營養素已釋放，再倒入蛋液快速翻炒。蛋香能掩蓋紅蘿蔔的生味，小孩接受度也極高。

燉湯溫補潤肺 台人最適合

此外，紅蘿蔔玉米排骨湯可溫補潤肺、釋放甜味，利用長時間熬煮破壞細胞壁，也可讓胡蘿蔔、甜玉米與排骨的營養融入湯中，加上排骨本身的油脂能輔助脂溶性維生素吸收。這道湯品非常適合台灣氣候，可潤肺並舒緩呼吸道不適。

氣炸紅蘿蔔 低卡健康零嘴

另，他也分享氣炸紅蘿蔔，替代炸薯條又可當作低卡健康零嘴，還能讓不愛吃蔬菜的人也喜歡。只要將紅蘿蔔切成條狀，拌入少量酪梨油、鹽巴與黑胡椒，放入氣炸鍋180度烤約15分鐘即完成。口感脆甜，油脂分布均勻，也是完美的下午茶替代品。

涼拌加好油 營養好吸收

至於想生食又怕營養吸收差的人，劉博仁推薦可嘗試製作「蜂蜜檸檬油醋紅蘿蔔絲」，只要將紅蘿蔔刨絲，拌入初榨橄欖油、少量蜂蜜與鮮榨檸檬汁，最後撒上一些堅果碎，增加健康油脂。油脂與堅果能確保β-胡蘿蔔素在涼拌狀態下，依然能被身體有效利用，營養一樣好吸收。

