自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》別直接生啃胡蘿蔔 醫推這料理營養吸收破6成

2026/02/10 06:23

科博特診所院長劉博仁表示，β-胡蘿蔔素是脂溶性營養素，經油脂加熱，吸收率可提升至60%以上，特別推薦紅蘿蔔炒蛋，做法簡單，營養滿點。（圖擷取自劉博仁臉書）

科博特診所院長劉博仁表示，β-胡蘿蔔素是脂溶性營養素，經油脂加熱，吸收率可提升至60%以上，特別推薦紅蘿蔔炒蛋，做法簡單，營養滿點。（圖擷取自劉博仁臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕紅蘿蔔具有豐富β-胡蘿蔔素，攝取除有助護眼，也可保護黏膜與免疫系統。科博特診所院長劉博仁指出，β-胡蘿蔔素是屬於脂溶性的營養素，生吃吸收率僅5%，但若經過油脂加熱，吸收率可提升至60%以上。料理方式除燉湯、氣炸、生食外，他特別推薦紅蘿蔔炒蛋，不僅做法簡單，蛋香能掩蓋紅蘿蔔的生味，營養又滿點。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，在功能醫學的視角下，紅蘿蔔不只是配菜，而是守護黏膜與免疫系統的營養庫。它富含強大的植化素與維生素，包括：β-胡蘿蔔素（Beta-carotene）在體內會轉化為維生素A，也是保護呼吸道、腸道黏膜健康的第一道防線。葉黃素與茄紅素可幫助過濾藍光、維護視網膜健康，降低體內發炎反應。

不過，劉博仁也提醒，紅蘿蔔所含β-胡蘿蔔素是脂溶性的，生吃吸收率差，經油脂加熱，吸收率可提升至6成以上。也因此料理最推薦經典「金沙紅蘿蔔炒蛋」，油脂可完美釋放胡蘿蔔素，做法也簡單。先將紅蘿蔔刨細絲，用橄欖油以中火炒至油色微橘，表示營養素已釋放，再倒入蛋液快速翻炒。蛋香能掩蓋紅蘿蔔的生味，小孩接受度也極高。

燉湯溫補潤肺 台人最適合

此外，紅蘿蔔玉米排骨湯可溫補潤肺、釋放甜味，利用長時間熬煮破壞細胞壁，也可讓胡蘿蔔、甜玉米與排骨的營養融入湯中，加上排骨本身的油脂能輔助脂溶性維生素吸收。這道湯品非常適合台灣氣候，可潤肺並舒緩呼吸道不適。

氣炸紅蘿蔔 低卡健康零嘴

另，他也分享氣炸紅蘿蔔，替代炸薯條又可當作低卡健康零嘴，還能讓不愛吃蔬菜的人也喜歡。只要將紅蘿蔔切成條狀，拌入少量酪梨油、鹽巴與黑胡椒，放入氣炸鍋180度烤約15分鐘即完成。口感脆甜，油脂分布均勻，也是完美的下午茶替代品。

涼拌加好油 營養好吸收

至於想生食又怕營養吸收差的人，劉博仁推薦可嘗試製作「蜂蜜檸檬油醋紅蘿蔔絲」，只要將紅蘿蔔刨絲，拌入初榨橄欖油、少量蜂蜜與鮮榨檸檬汁，最後撒上一些堅果碎，增加健康油脂。油脂與堅果能確保β-胡蘿蔔素在涼拌狀態下，依然能被身體有效利用，營養一樣好吸收。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中