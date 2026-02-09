健康網》減肥全面滴油不進？ 醫警：大腦、情緒恐先出問題

專家表示，過度限制油脂攝取，會引發像是經期不規律、性慾低下、情緒焦躁或莫名疲勞等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾在減重初期，第一個動作就是全面減油、餐餐水煮，害怕吃油變胖。然而，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，這樣的做法是常見的醫學誤區，長期恐影響大腦功能、內分泌、調節壓力與情緒健康，不只減重效果打折，甚至讓健康亮紅燈。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文分享，在開啟減重療程的初期，很多民眾對油脂最常見的反應就是「我是不是餐餐水煮比較健康？」其實這是醫學誤區，在功能醫學的視角下，油脂絕對不是負擔，而是身體最重要的策略物資。大腦有將近60%由脂質構成的，如果為了減重而長期刻意滴油不進，或總是攝取劣質油脂，這就像是讓一台高效能電腦在缺乏潤滑油且零件生鏽的情況下運作，長期下來，大腦的結構與功能都會逐漸亮起紅燈。

李思賢說明，關鍵原因在於神經系統中的髓鞘。髓鞘包覆在神經纖維外層，負責確保神經訊號快速且穩定地傳遞，而其主要成分正是脂質。當油脂攝取不足或品質不佳時，神經傳導效率下降，可能出現注意力不集中、記憶力變差或認知功能退化等「大腦迷霧」現象。高品質的油脂能幫助維持細胞的膜流動性，讓細胞與細胞間的資訊交流順暢無阻。

他接著提到，體內許多關鍵的荷爾蒙，包括調節壓力的皮質醇、維持性徵與活力的雌激素與睪固酮，它們的合成源頭其實都是膽固醇。當你過度限制油脂攝取，荷爾蒙工廠就會因為缺乏原料而被迫減產甚至停工，進而引發像是經期不規律、性慾低下、情緒焦躁或莫名疲勞等問題。

同時，我們的心理健康，也跟油脂深度掛鉤。李思賢表示，我們大腦中的「快樂訊號」血清素，是透過脂質細胞膜來進行訊號接收與傳遞的。因此，透過補充足夠的優質油脂，能幫大腦「滅火」，平息微小發炎，穩定情緒健康。

李思賢總結，從守護大腦，到全身的荷爾蒙，油脂都扮演不可替代的角色。

