高階女主管突四肢無力險癱 竟罹罕見免疫失控「格林–巴利症候群」

機器人輔助步行訓練，可協助患者逐步恢復肌力與活動能力。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 57歲的江姓女子為公司高階主管，平日工作繁忙、生活節奏緊湊，突然出現四肢無力，病況迅速惡化，連站立與行走都變得極為困難，經至衛生福利部豐原醫院急診，檢查確診罹患急性「格林–巴利症候群」（Guillain-Barré Syndrome, GBS），經接受免疫球蛋白（IVIG）治療及復健，搭配機器人輔助步行訓練，逐步恢復肌力與活動能力，經4個月穩定復健後，江女已能重拾自主生活。

豐原醫院復健科主任蘇希洵指出，格林–巴利症候群是一種急性自體免疫介導的周邊神經疾病，當免疫系統誤將神經髓鞘，或軸突視為外來物並加以攻擊，便會造成神經傳導變慢甚至中斷，常發生於上呼吸道感染、腸胃炎或疫苗接種後約1至4週，病程多在2至4週內快速進展，隨後進入可能長達數月至1年的恢復期，臨床上常以雙下肢對稱性無力為首發症狀，伴隨麻木、刺痛、步態不穩，嚴重時甚至可能影響呼吸肌，危及生命安全。

請繼續往下閱讀...

蘇希洵表示，幸江女及時就醫，在急性期立即接受免疫球蛋白（IVIG）治療，成功控制免疫系統持續攻擊神經，病情逐漸穩定，後續在跨醫療團隊評估下，依其肌力低落、活動耐力不足及生活功能退化等狀況，規劃密集且個別化的復健計畫，治療內容包括神經肌肉促進技術、坐站與平衡訓練、步態矯正、下肢肌力強化，並搭配機器人輔助步行訓練，逐步恢復肌力與活動能力，經4個月穩定復健後，江女已能重拾自主生活。

蘇希洵提醒，格林–巴利症候群雖屬少見疾病，但來勢洶洶，民眾若出現突發性下肢無力、行走不穩、肢體麻木或刺痛等症狀，切勿誤以為只是疲勞或姿勢不良，應立即就醫檢查，強調只要及早診斷並接受正確治療，多數患者仍具有良好恢復潛力，病情穩定後持續復健，結合家屬支持與心理調適，更有助患者一步步走回正常生活軌道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法