以後喝咖啡能控癌？ 科學家發明「基因遙控器」 一杯拿鐵啟動免疫細胞

〔編譯陳成良／綜合報導〕喝咖啡除了提神，未來竟可能成為「基因治療的開關」？美國科學家開發出新技術，讓咖啡因能像遙控器一樣，精準控制細胞內的基因編輯啟動與停止。這項仍在實驗室階段的研究，為癌症與慢性病治療帶來了全新的想像。

據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項由美國德州農工大學（Texas A&M University）發表的最新研究，結合了著名的「CRISPR 基因剪刀」技術與日常生活中的咖啡因。負責該研究的周育彬（Yubin Zhou，音譯）教授團隊，將一種特殊的「奈米抗體」植入細胞中。這些抗體平時處於「關閉」狀態，但只要一接觸到咖啡因（哪怕只有20毫克，相當於幾口咖啡、巧克力或汽水的量），它們就會像磁鐵一樣吸在一起，進而啟動細胞內的基因編輯程序。

簡單來說，科學家在細胞裡裝了一個「接收器」，而你手中的咖啡就是啟動它的「遙控器」。

現有的基因療法往往像「煞車失靈的車」，一旦啟動就很難精準控制力道或喊停。但這項新技術不僅能用咖啡因「開啟」，還能用另一種現有的免疫抑制藥物（Rapamycin）來「關閉」。這意味著，醫生可以像開關電燈一樣，精準控制治療的時間與強度。這種「可逆」的安全機制，是過去基因療法難以做到的。

未來願景：糖尿病與癌症的新希望

周育彬表示，這套「咖啡因開關」系統未來理論上可應用於多種治療場景。例如在糖尿病治療上，科學家可先改造患者細胞，讓身體在接收到咖啡因訊號時，暫時提高胰島素的分泌量；在癌症免疫治療領域，則可把這個開關裝進負責攻擊腫瘤的 T 細胞中，讓醫師能更精準控制免疫系統何時啟動、何時降溫，避免過度反應傷害正常組織。

不過，研究人員也特別強調，咖啡因本身並不是藥物，真正發揮治療作用的是事先經過基因工程改造的細胞，咖啡因只是用來「控制開關」的訊號。且目前這項技術仍處於「動物實驗與前臨床研究」階段，尚未進入人體試驗，並不是現在「多喝咖啡」就能治病。

