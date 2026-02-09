自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

以後喝咖啡能控癌？ 科學家發明「基因遙控器」 一杯拿鐵啟動免疫細胞

2026/02/09 13:48

喝咖啡不再只是提神，未來或許能成為啟動基因治療的「遙控器」；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝咖啡不再只是提神，未來或許能成為啟動基因治療的「遙控器」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕喝咖啡除了提神，未來竟可能成為「基因治療的開關」？美國科學家開發出新技術，讓咖啡因能像遙控器一樣，精準控制細胞內的基因編輯啟動與停止。這項仍在實驗室階段的研究，為癌症與慢性病治療帶來了全新的想像。

據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項由美國德州農工大學（Texas A&M University）發表的最新研究，結合了著名的「CRISPR 基因剪刀」技術與日常生活中的咖啡因。負責該研究的周育彬（Yubin Zhou，音譯）教授團隊，將一種特殊的「奈米抗體」植入細胞中。這些抗體平時處於「關閉」狀態，但只要一接觸到咖啡因（哪怕只有20毫克，相當於幾口咖啡、巧克力或汽水的量），它們就會像磁鐵一樣吸在一起，進而啟動細胞內的基因編輯程序。

簡單來說，科學家在細胞裡裝了一個「接收器」，而你手中的咖啡就是啟動它的「遙控器」。

現有的基因療法往往像「煞車失靈的車」，一旦啟動就很難精準控制力道或喊停。但這項新技術不僅能用咖啡因「開啟」，還能用另一種現有的免疫抑制藥物（Rapamycin）來「關閉」。這意味著，醫生可以像開關電燈一樣，精準控制治療的時間與強度。這種「可逆」的安全機制，是過去基因療法難以做到的。

未來願景：糖尿病與癌症的新希望

周育彬表示，這套「咖啡因開關」系統未來理論上可應用於多種治療場景。例如在糖尿病治療上，科學家可先改造患者細胞，讓身體在接收到咖啡因訊號時，暫時提高胰島素的分泌量；在癌症免疫治療領域，則可把這個開關裝進負責攻擊腫瘤的 T 細胞中，讓醫師能更精準控制免疫系統何時啟動、何時降溫，避免過度反應傷害正常組織。

不過，研究人員也特別強調，咖啡因本身並不是藥物，真正發揮治療作用的是事先經過基因工程改造的細胞，咖啡因只是用來「控制開關」的訊號。且目前這項技術仍處於「動物實驗與前臨床研究」階段，尚未進入人體試驗，並不是現在「多喝咖啡」就能治病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中