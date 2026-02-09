自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》2歲童急診右肺全塌！ 醫揪凶手竟是這食物

2026/02/09 14:09

林口長庚急診兒科醫師吳昌騰提醒，最危險的異物吸入往往沒有影像證據。照顧者須注意孩子不尋常的呼吸聲，可能不只是感冒，而是致命警訊；情境照。（取自freepik）

林口長庚急診兒科醫師吳昌騰提醒，最危險的異物吸入往往沒有影像證據。照顧者須注意孩子不尋常的呼吸聲，可能不只是感冒，而是致命警訊；情境照。（取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕家有嬰幼兒除須留糖果等食物易造成梗塞，花生也是地雷食物！林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰分享，日前1名2歲孩童因劇烈咳嗽、呼吸困難就醫，X光顯示無異常，整個右肺卻塌掉，且因情況危急而緊急插管，但卻未有好轉。唯一線索是，家長主訴孩子好像嗆到，經軟式支氣管鏡檢查發現，右主支氣管內有著1顆花生，手術取出後，血氧才漸漸回復，解除致命危機。

吳昌騰於臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文表示，該名2歲病童症狀發生前，正在家裡活潑玩著，嘴角還沾著零食碎屑，直到幾顆花生被大人遞進他的嘴裡，大笑與吸氣之後，孩子開始劇烈咳嗽，接著出現呼吸困難與想吐的表情。

吳昌騰進一步指出，孩童送醫接受檢查時，血氧濃度一路下滑，最低到63%，但X光、鼻咽鏡檢查，均顯示正常，也未顯示呼吸道有異物。而最危險的異物吸入，往往往缺乏影像證據，直到家長說了一句：「他剛剛，好像嗆到。」才讓醫療團隊揪出元凶。

致命異物藏氣管 Ｘ光無法顯影

對此，吳昌騰說明，由於花生是非顯影性的，因此在X光下，它就像不存在一樣，影像正常也掩蓋了真實威脅。更令人不安的是，花生不是靜止的，隨著孩子每一次吸氣與吐氣，它會在氣管裡上下劇烈擺動，如同困在狹窄空間裡的異物舞者，臨床上稱為Dancing Peanut，也是造成氣道阻塞的致命急症。

吳昌騰表示，雖緊急插管處置，控制氣道，花生仍在氣管內不規則地移動，血氧持續降低，甚至因花生滑進右主支氣管，造成右肺塌陷，出現縱膈腔偏移。之後，經手術使用硬式支氣管鏡，才將這顆整整折磨孩童24小時的花生順利取出，也解除了致命危機。

吳昌騰特別提醒，最危險的異物吸入，往往沒有清楚的影像證據。因此，照顧者須注意，當孩子的呼吸聲出現一絲不尋常，可能不只是感冒，而有可能是1顆正在氣道裡「跳舞」的異物發出的警訊聲。

