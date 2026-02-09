自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

39歲壯男尿流中斷 超音波照出2.5公分大結石

2026/02/09 09:54

1名39歲壯年男子最近發現排尿時尿流會中斷，超音波掃描膀胱，赫然發現1顆2.5公分大的結石。（新營醫院提供）

1名39歲壯年男子最近發現排尿時尿流會中斷，超音波掃描膀胱，赫然發現1顆2.5公分大的結石。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕1名39歲壯年男子最近發現排尿時尿流會中斷，越來越常發生，前往部立新營醫院泌尿科求診，泌尿科主任陳建升在診間使用超音波掃描膀胱，赫然發現1顆2.5公分大的結石，安排病患住院接受內視鏡手術，手術順利將結石擊碎並取出。

患者平時在蘭花園區從事勞力工作，前陣子覺得在小便快結束時，下腹部偶爾會有一點刺刺的，因為只是偶爾發生且不嚴重，所以就不管它。最近發現排尿到一半會突然間卡住，但是只要身體抖動一下，又可以尿了，造成小便的困擾，於是前往求醫。經陳建升手術將結石擊碎並取出，也擔心病患是不是有排尿功能的障礙，於病患回診時，進一步安排尿路動力學檢查，結果顯示一切正常。推測病患膀胱結石的原因可能還是與飲水量不足有關。病患順利出院後，就再也沒有解尿時的不適感。

1名39歲壯年男子前往部立新營醫院泌尿科求診，泌尿科主任陳建升在診間使用超音波掃描膀胱，赫然發現1顆2.5公分大的結石，內視鏡手術順利將結石擊碎並取出。（新營醫院提供）

1名39歲壯年男子前往部立新營醫院泌尿科求診，泌尿科主任陳建升在診間使用超音波掃描膀胱，赫然發現1顆2.5公分大的結石，內視鏡手術順利將結石擊碎並取出。（新營醫院提供）

根據過去的研究顯示，國人發生尿路結石的盛行率，大約是每10人就有1人有結石問題，男性的風險是女性2.4倍，平均發生的年齡落在52歲左右，大部分就醫的病患都是以輸尿管結石為主，膀胱結石只占所有因結石疾病就醫的1成不到。膀胱結石的症狀包括小便尿到最後刺痛、血尿、尿流中斷，以及持續性的膿尿等等。結石往往順應膀胱的形狀而呈圓形或橢圓形，越晚才被發現的膀胱結石越大顆。

陳建升呼籲要多喝水，雖然現在是冬天，較少流汗，仍然別忘記要補充水分，每日建議飲水量2000CC，足夠的飲水量可以稀釋尿液中礦物質濃度，減少尿液中結晶的產生；也請大家定期排空膀胱，避免長期憋尿，才能避免尿路結石所帶來的困擾。

