健康網》北投溫泉餐廳泡湯釀憾事 情侶先後猝死疑與心梗有關

北投溫泉餐廳的湯屋發生憾事，疑因女子泡湯猝死，男子見狀疑心臟病發也不治。烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科李榮基醫師指出，寒流來襲，由於血管短時間經歷過大冷熱差距，導致心臟斑塊脫落，引發急性心肌梗塞。圖為示意圖，非事發地點，（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市北投區行義路一家溫泉餐廳今（8）日發生46歲女子在湯屋泡湯池內明顯死亡、46歲男子則是在池外失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。據了解，男子是溫泉餐廳員工，疑似看到女友身亡，情緒激動之下心臟病發作而不治。

烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科李榮基醫師指出，寒流來襲，由於血管短時間經歷過大冷熱差距，導致心臟斑塊脫落，引發急性心肌梗塞。

請繼續往下閱讀...

根據烏日林新醫院衛教資料指出，泡湯本身是件好事，並沒有什麼不對，但當天氣冷時，血管容易收縮，使管徑變小、阻力增加，進而血壓上升，此時民眾若直接進入溫度相當高的水中，或是從溫泉池內直接起身回到低溫處，心臟不穩定斑塊容易脫落，阻塞冠狀動脈，引發急性心肌梗塞，若未及時處置，可能導致猝死。

在泡湯中若出現眼霧、嘔吐、胸口悶痛、喘不過氣等，李榮基表示，代表身體已經在發出警訊，一定要準備起身離開。雖然慢性疾病、喝酒泡湯等行為，是泡湯猝死的高危險因子，但真正致命之處，在於太快下水或離開。此外，泡湯最忌諱衣服一脫光就下去，以及沒有擦乾身體就走出室外，即便出現不適症狀，也還是要採取漸進式方式，讓身體慢慢適應變化，速度可以加快，但步驟不能省。

李榮基醫師分享「寒流到來的情況下，血管容易收縮，我們這時候去泡湯，血管在瞬間溫度改變的情況下，可能造成血管中的斑塊，掉落，破裂，然後導致心肌梗塞。」呼籲民眾想泡湯放鬆，記得避免冷熱溫差大，導致血管急速收縮，如果突然出現胸悶、胸痛的徵兆，保命要訣就是盡速就醫，避免錯失黃金治療期。

至於男子可能也是心血管疾病者，因心臟肌肉氧氣供應不足，產生種種病症，看到女子身亡，一時情緒激動，恐出現胸口感覺被重壓、緊縮感或灼熱痛。天冷泡湯卻發生憾事，令人不勝唏噓！

