健康網》Janet、葛仲珊走過憂鬱 醫揭「真正康復」的樣子
〔健康頻道／綜合報導〕藝人Janet分享成長歷程，當年當廣告模特兒，歷經3年憂鬱、厭食症等痛苦後，才找回健康；嘻哈歌手葛仲珊（Miss Ko）曾歷經憂鬱低潮，「喪失五感」，甚至連家人都不知道。直到真正走過那段黑暗，她才願意說出口。
高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，常在診間遇見類似的沉默與隱忍。事實上，憂鬱症是可治療的疾病，並非一輩子的判決。根據研究，約有70%以上的憂鬱症患者在接受適當治療後可明顯改善甚至康復。只是康復的樣子，常常不像拔掉病菌那麼簡單，而像是找回「感覺」、「聯繫」和「想再創作的那股力」。
葛仲珊說她在那段時間裡「只想快點好起來，不想被同情」，這句話透露出太多病人不願啟齒的心聲。在黑暗裡撐著不說，並不代表不痛；願意說出口的那一刻，也常是復原的開始的時刻。
而Janet在入行之前自己有過低潮，當模特兒有身材上的壓力，讓她曾經歷了3年的憂鬱、厭食與暴食症的痛苦，直到尋求心理治療、獲得團體支持，還有獨自旅行，才找回健康的日常。
王紹丞表示，從臨床經驗來看，許多康復中的患者會開始「感覺回來」，感受到氣味、音樂、顏色、甚至淚水，這些原本消失的情感訊號，一點一滴回來了，也就慢慢知道：我正在回來了。
自由電子報關心您︰社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
