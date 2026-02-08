自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》熬過寒流 名醫教戰「起床6招」平安過冬

2026/02/08 23:57

健康網》熬過寒流 名醫教戰「起床6招」平安過冬

氣溫往下探，振興醫院心臟血管外科主任莊義成表示，要減輕低溫威脅，最好建立以下6個好習慣。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫節節下降，全台昨天單日33人非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）的憾事，振興醫院心臟血管外科主任莊義成表示，要減輕低溫威脅，最好建立以下6個好習慣。

莊義成在臉書專頁「振興醫院 - CHGH」分享，低溫時作息攻略，尤其是銀髮族在低溫來襲，切記以下6要點，才能平安度過嚴冬。

●慢慢「開機」起床：
醒來後先在被窩中躺著，輕輕活動四肢，例如握拳、伸展手臂或腳趾，讓身體逐漸從靜止過渡到活躍狀態；緩慢坐起後，最好保持坐姿約30秒，期間可簡單深呼吸，有助穩定血壓，避免頭暈；下床時最好先穿襪再移動到地面，手扶床邊緩慢站起，確保站穩後才走動，避免因姿勢變化過快而跌倒。

●保暖措施要到位：
睡前先將隔天的衣物放置床邊，起床後立即穿上，減少冷空氣對身體的刺激；此外，可在棉被外加毯子，以增加保暖效果。

●避免溫差刺激：
從室內移動到戶外時，建議先暖身，避免直接暴露在寒冷環境中；此外，建議將室內溫度維持在20至24度，夜間睡眠則不宜低於18度，可適度使用暖氣，但因暖氣可能導致空氣乾燥，建議再使用加濕器，維持室內溼度在40%至60%，以免乾燥引起皮膚、口鼻不適。

●起床後要暖身：
起床後可先喝一杯溫開水，可提升體溫，促進血液循環，同時應避免過早晨練，建議於上午10時或氣溫回升後再進行；若屬心血管疾病高危險群，可選擇低強度運動如散步、太極拳或室內瑜珈，但仍需充分熱身，確保身體可逐漸適應運動強度。
值得注意的是，浴室為冬季猝死經常發生的地點，故盥洗時千萬不要使用冷水，也應避免一起床或一進門就洗熱水澡，應使身體回暖後再沐浴，才能降低溫差對血管的刺激。

●規律作息與心理調節：
充足睡眠有助增強免疫力並維持心血管健康，而因冷天容易引發情緒低落，建議通過聆聽音樂、與親友交流等方式保持愉快。

●監測健康狀況：
應定期測量血壓、血糖及膽固醇，有三高問題務必遵從醫囑服藥，並積極維持體重。
若逢低溫又感冒，並出現胸悶或心悸等症狀，應立即尋求醫療協助，冬季才能過得更安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中