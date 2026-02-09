自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》孩子喝調味乳「它」最NG 營養師：巧克力相對較「天然」

2026/02/09 12:33

巧克力與水果調味乳，營養師曾建銘指出，寧可選調味乳中多一點天然食材─可可粉，比起完全沒有果汁含量來得營養。（資料照）

巧克力與水果調味乳，營養師曾建銘指出，寧可選調味乳中多一點天然食材─可可粉，比起完全沒有果汁含量來得營養。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少小孩被大人禁吃巧克力，營養師曾建銘卻發現，這些家長卻寧願讓孩子喝下人工香料、色素調成的水果牛奶，孰不知加工的調味乳，完全不如天然的好。

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」，很多家長把巧克力視為洪水猛獸，主要是擔心「咖啡因」和「成癮」。但其實市售的兒童巧克力調味乳，因為牛奶佔比大，咖啡因含量通常極低，甚至往往低於早餐店的一杯紅茶或奶茶。

曾建銘分析巧克力調味乳的成分，雖然有糖，但至少含有「可可粉」（天然食材），但水果調味乳則不然，看它的成分表，很多其實是「糖＋水＋黏稠劑＋色素＋香料」的組合，完全沒有果汁含量。

若是要為孩子選擇較優質的調味乳，曾建銘建議，選擇「含有真實食材」的飲品，絕對比選擇「全化學調和」的飲品來得符合營養邏輯。

他也希望，家長為家中孩子選擇食材時，也可以來一下機會教育，勿以「絕對禁止」直接下口令，而是教導孩子看得懂手上的食物：「寶貝你看，這瓶背面寫好多看不懂的化學字，那是假裝的草莓喔！」、​「這瓶有加真的可可粉，雖然有糖不能多喝，但我們今天選比較天然的好嗎？」

不過，曾建銘也提到，白開水和鮮乳永遠是最好的選擇，但是如果生活需要一點甜，與其為了守住規則而妥協於人工添加物，不如用科學的眼光來選擇吧！

