自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》香蕉皮入菜正夯！ 醫揭「烘烤後更厲害」

2026/02/13 19:10

香蕉皮入菜，台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，皮裡有血清素的前驅物色胺酸（Tryptophan），烘烤過更厲害。（花蓮慈濟醫院提供）

香蕉皮入菜，台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，皮裡有血清素的前驅物色胺酸（Tryptophan），烘烤過更厲害。（花蓮慈濟醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕吃香蕉皮的普遍接受度不高，很多人不喜歡它的苦澀，在東南亞、印度、委內瑞拉可是將香蕉皮入菜哦！台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，香蕉皮裡真的有血清素的前驅物色胺酸（Tryptophan），烘烤過更厲害。

王婷翊於臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，台灣人常說失戀人就吃香蕉皮，還有踩到香蕉皮滑一跤，不過，她卻鼓勵失戀人多吃香蕉皮，烘烤後會出現的一種具有抗氧化和抗發炎特性的天然黃酮醇化合物（桑色素），跟憂鬱症常見的氧化壓力、慢性發炎，有治療效果。

在高雄旗山發展出的香蕉湯食譜，把綠香蕉切片作為主要食材，湯頭以爆香做湯底，炒料有三層肉、紅蔥酥、蒜片等，再把香蕉放進湯底滾熟。

綠香蕉連皮燉排骨湯若從食材成分，富含有豐富的色胺酸（Tryptophan），色胺酸是血清素（Serotonin）前驅物有轉化功能，這種物質是大腦快樂因子，有抗憂鬱和穩定情緒的作用。

直接生吃香蕉皮，王婷翊說，口感像在啃青色豆莢，她開玩笑地說，失戀已經很苦了，不要再雪上加霜。要等外皮開始轉黑，味道會溫和很多，還帶著點果香。

她也提供料理撇步：記得用鹽搓洗，記得要刮掉白色內膜，燙一下再切絲。

●香蕉皮素肉：先用糖蒜醬油醃完後，再煎一下，吃起來像手撕豬肉，配什麼都好吃。

●印度風咖哩：咖哩粉＋椰奶＋香料，用咖哩 能把香蕉皮的澀味蓋掉。

●東南亞熱炒：蒜頭、辣椒、檸檬汁齊下，讓香蕉皮酸辣又開胃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中