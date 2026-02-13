健康網》香蕉皮入菜正夯！ 醫揭「烘烤後更厲害」

香蕉皮入菜，台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，皮裡有血清素的前驅物色胺酸（Tryptophan），烘烤過更厲害。（花蓮慈濟醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕吃香蕉皮的普遍接受度不高，很多人不喜歡它的苦澀，在東南亞、印度、委內瑞拉可是將香蕉皮入菜哦！台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，香蕉皮裡真的有血清素的前驅物色胺酸（Tryptophan），烘烤過更厲害。

王婷翊於臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，台灣人常說失戀人就吃香蕉皮，還有踩到香蕉皮滑一跤，不過，她卻鼓勵失戀人多吃香蕉皮，烘烤後會出現的一種具有抗氧化和抗發炎特性的天然黃酮醇化合物（桑色素），跟憂鬱症常見的氧化壓力、慢性發炎，有治療效果。

在高雄旗山發展出的香蕉湯食譜，把綠香蕉切片作為主要食材，湯頭以爆香做湯底，炒料有三層肉、紅蔥酥、蒜片等，再把香蕉放進湯底滾熟。

綠香蕉連皮燉排骨湯若從食材成分，富含有豐富的色胺酸（Tryptophan），色胺酸是血清素（Serotonin）前驅物有轉化功能，這種物質是大腦快樂因子，有抗憂鬱和穩定情緒的作用。

直接生吃香蕉皮，王婷翊說，口感像在啃青色豆莢，她開玩笑地說，失戀已經很苦了，不要再雪上加霜。要等外皮開始轉黑，味道會溫和很多，還帶著點果香。

她也提供料理撇步：記得用鹽搓洗，記得要刮掉白色內膜，燙一下再切絲。

●香蕉皮素肉：先用糖蒜醬油醃完後，再煎一下，吃起來像手撕豬肉，配什麼都好吃。

●印度風咖哩：咖哩粉＋椰奶＋香料，用咖哩 能把香蕉皮的澀味蓋掉。

●東南亞熱炒：蒜頭、辣椒、檸檬汁齊下，讓香蕉皮酸辣又開胃。

