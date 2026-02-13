自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》久坐久站族養出梨形身材 中醫揭體質真相

2026/02/13 12:18

專家表示，久坐久站族不妨設個鬧鐘，每工作1小時就提醒自己起來動一動，拉筋、走幾步都好；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，久坐久站族不妨設個鬧鐘，每工作1小時就提醒自己起來動一動，拉筋、走幾步都好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾已經努力減重讓臉變小了，不過肚臍下那一圈小腹形成的梨形身材好困擾。泰昌堂中醫診所中醫師連喬瑩指出，女生體內的雌激素比例較高，這種荷爾蒙會驅使脂肪自然分布在下腹、臀部和大腿，再加上代謝變慢，狀況變嚴重。她建議，久坐久站族每工作1小時就起來動一動，減少高油、高糖、高鹽食物等方法改善。

連喬瑩在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，工作需要長時間久坐或是久站的認真上班族，長時間不變的姿勢，肌肉被壓著，讓骨盆和下肢的血液循環變差，靜脈血液回流不順，組織間液體滯留在下半身。同時，再加上下班回家後累癱了，繼續坐著滑手機，日復一日的結果就是，脂肪和水腫自然就慢慢「養」出來了。

此外，連喬瑩表示，外食族為了方便，常常在三餐不小心吃進高糖、高油、高鹽的食物。高糖會讓血糖波動幅度大，導致胰島素大量分泌，血糖快速升、快速降，讓人容易感到下一次的飢餓，不知不覺又攝取太多熱量。吃進太多熱量，身體用不完只好轉成脂肪儲存起來。久而久之，每天多餘的水和熱量逐漸讓臀腿越來越「浮腫」。

為什麼下半身肥胖多發生在女生身上？連喬瑩分析，女生體內的雌激素比例較高，這種荷爾蒙會驅使脂肪自然分布在下腹、臀部和大腿，有些女生在壓力大、月經週期或孕期時，會出現荷爾蒙失衡的狀況，可能導致雌激素過多，另外就是代謝變慢，導致水腫和脂肪一起堆在下半身。

連喬瑩提到，脂肪或組織間不正常堆積物，在中醫理論中多屬於「痰濕」的範疇，而肥胖則最常以痰濕蘊於體內為主要呈現。很多上班族女性會有手腳冰冷、下午腳腫、容易覺得腿沉重的問題，可能就還伴隨了所謂的「寒性體質」。不論是脾虛導致的痰濕，還是循環不良的寒冷水濕，都會傾向往下半身堆積，臀腿和小腹就成了「脂肪與水液的倉庫」首選。

關於改善之道，連喬瑩建議，久坐久站族不妨設個鬧鐘，每工作1小時就提醒自己起來動一動，拉筋、走幾步都好；飲食失控族避免高油、高糖、高鹽食物，水腫體質可多補充含鉀食物，如香蕉、奇異果、菠菜等。又或是尋求中醫治療，針對「脾虛濕盛」的體質，以健脾燥濕、化痰為主做治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中