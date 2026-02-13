健康網》久坐久站族養出梨形身材 中醫揭體質真相

專家表示，久坐久站族不妨設個鬧鐘，每工作1小時就提醒自己起來動一動，拉筋、走幾步都好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾已經努力減重讓臉變小了，不過肚臍下那一圈小腹形成的梨形身材好困擾。泰昌堂中醫診所中醫師連喬瑩指出，女生體內的雌激素比例較高，這種荷爾蒙會驅使脂肪自然分布在下腹、臀部和大腿，再加上代謝變慢，狀況變嚴重。她建議，久坐久站族每工作1小時就起來動一動，減少高油、高糖、高鹽食物等方法改善。

連喬瑩在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，工作需要長時間久坐或是久站的認真上班族，長時間不變的姿勢，肌肉被壓著，讓骨盆和下肢的血液循環變差，靜脈血液回流不順，組織間液體滯留在下半身。同時，再加上下班回家後累癱了，繼續坐著滑手機，日復一日的結果就是，脂肪和水腫自然就慢慢「養」出來了。

此外，連喬瑩表示，外食族為了方便，常常在三餐不小心吃進高糖、高油、高鹽的食物。高糖會讓血糖波動幅度大，導致胰島素大量分泌，血糖快速升、快速降，讓人容易感到下一次的飢餓，不知不覺又攝取太多熱量。吃進太多熱量，身體用不完只好轉成脂肪儲存起來。久而久之，每天多餘的水和熱量逐漸讓臀腿越來越「浮腫」。

為什麼下半身肥胖多發生在女生身上？連喬瑩分析，女生體內的雌激素比例較高，這種荷爾蒙會驅使脂肪自然分布在下腹、臀部和大腿，有些女生在壓力大、月經週期或孕期時，會出現荷爾蒙失衡的狀況，可能導致雌激素過多，另外就是代謝變慢，導致水腫和脂肪一起堆在下半身。

連喬瑩提到，脂肪或組織間不正常堆積物，在中醫理論中多屬於「痰濕」的範疇，而肥胖則最常以痰濕蘊於體內為主要呈現。很多上班族女性會有手腳冰冷、下午腳腫、容易覺得腿沉重的問題，可能就還伴隨了所謂的「寒性體質」。不論是脾虛導致的痰濕，還是循環不良的寒冷水濕，都會傾向往下半身堆積，臀腿和小腹就成了「脂肪與水液的倉庫」首選。

關於改善之道，連喬瑩建議，久坐久站族不妨設個鬧鐘，每工作1小時就提醒自己起來動一動，拉筋、走幾步都好；飲食失控族避免高油、高糖、高鹽食物，水腫體質可多補充含鉀食物，如香蕉、奇異果、菠菜等。又或是尋求中醫治療，針對「脾虛濕盛」的體質，以健脾燥濕、化痰為主做治療。

