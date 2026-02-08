自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃麻辣會比較暖？ 中醫點破最常見保暖迷思

2026/02/08 18:06

天氣愈冷愈想吃辛辣之類，中醫師王大元指出，「辣」確實會讓人短暫發熱，過度流汗後反而更容易受寒，並非真正的保暖！（取自王大元臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕寒流影響，今（8）日至明（9）日晨各地天氣非常寒冷，中醫師王大元指出，今天是不是很想吃熱食和甜湯，這不是貪吃，而是身體在尋找「保暖的方式」。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，從中醫觀點來看，這類的食物不僅讓人感覺溫暖，而且心情會更好，是一種順應溫度、保護陽氣的重要養生方法。

尤其在氣溫驟降的日子，中醫認為「寒為陰邪，最傷陽氣」。當寒流來襲，身體會本能地把氣血往內臟集中，手腳因此容易冰冷。若此時大量攝取生冷食物，脾胃在寒冷中運作，容易出現腹脹、肢冷、消化不良、抵抗力下降。相反地，熱食能溫養脾胃，幫助氣血生成與運行，讓身體由內而外慢慢暖起來。

不過，王大元指出，吃熱食來保暖也有幾個常見迷思：

●吃越辣越保暖？
「辣」確實會讓人短暫發熱，但那是陽氣被逼到膚表，過度流汗後反而更容易受寒，並非真正的保暖！

●體質燥熱的人不能吃熱食？
其實中醫講的是「溫養」，不是大補。燥熱體質的人仍需要熱能，只是要避免過辣、過油，並非只能吃生冷食物。沒有溫養呵護，體質還是有可能會改變的。

●吃熱食後流汗，代表效果好？
「微溫為補，大汗為耗」，吃完覺得暖和但不大量流汗，才是溫養的理想狀態。

王大元認為，真正好的補養，是吃完後感覺腸胃舒服、身體溫暖、精神舒爽。最近很適合用一碗熱湯照顧脾胃、溫養陽氣喔！

