健康 > 抗老養生 > 運動復健

越跑越難瘦？ 科學家揭密：熱量會被身體「省回來」

2026/02/08 16:10

科學家指出，人體演化的「補償機制」經常會抵銷有氧運動消耗的熱量，讓減重效果不如預期；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人為了減肥拼命跑步、節食，體重卻紋風不動。這可能不是你不夠努力，而是人類的演化機制在「搞鬼」。

《新科學人》（New Scientist）報導指出，一項針對人體代謝的綜合分析發現了反直覺的事實：運動對健康絕對有益，但對於「減重」的效果，可能遠低於你的預期，因為身體會啟動「補償機制」，把消耗的熱量省回來。

杜克大學（Duke University）演化人類學家龐澤（Herman Pontzer）團隊分析了14項人體試驗，發現人類的新陳代謝並沒有那麼簡單。當你透過運動多消耗熱量時，身體為了維持能量平衡，會自動降低基礎代謝或其他非運動消耗來「補償」。

研究數據顯示，平均而言，人體的總能量消耗增加幅度，僅約為運動消耗熱量的三分之一。舉例來說，若你透過運動多消耗了200大卡，身體一整天的總能量消耗實際可能只增加了約60大卡。這意味著你的努力，在熱量帳本上被身體「打了三折」。

最慘組合：節食＋有氧

研究發現，這種「補償效應」在同時節食的人身上最強烈。龐澤指出，如果你一邊少吃、一邊狂做有氧運動，身體會警鈴大作，更激進地削減其他能量開支。結果就是：雖然少吃能變瘦，但額外加上去的運動，對於減重的幫助可能微乎其微，甚至完全被抵銷。

不過，研究也發現了一線曙光。與跑步等「有氧運動」不同，「重量訓練（重訓）」似乎能打破這個魔咒。數據顯示，進行阻力訓練的人，其總能量消耗不僅沒有被抵銷，反而比預期還高（消耗200大卡，總代謝增加250大卡）。專家推測，這是因為修復與生長肌肉需要額外能量。

但龐澤也提醒，雖然重訓能提高代謝，但因為肌肉比脂肪重，且實驗對象幾乎沒有減少脂肪，所以體重計上的數字可能不會下降，這對健康極佳，但如果你只看體重數字，可能還是會失望。

學界仍有異議 運動仍是健康之本

然而，並非所有科學家都買單。巴斯大學（University of Bath）的學者指出，目前關於補償機制的證據仍有限，且實驗中的運動可能只是取代了原本的活動（如做家事），因此仍需更嚴謹的隨機對照試驗來驗證。

