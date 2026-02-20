自由電子報
健康 > 心理精神

連假睡到飽也不行？ 醫示警：補眠過頭恐害你越睡越累

2026/02/20 11:06

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，補眠若過度偏離平日作息，反而可能讓人越睡越累，並對代謝功能與身體發炎狀態造成影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔記者羅碧／台北報導〕歷經除夕守歲、初一拜年、初二回娘家、初三走春等年節行程後，不少民眾希望趁著春節假期尾聲「睡到自然醒」，補回平日累積的疲勞。然而，初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，補眠若過度偏離平日作息，反而可能讓人越睡越累，並對代謝功能與身體發炎狀態造成影響。

王律婷指出，近年研究發現，只要平日與假日的睡眠時間出現明顯落差，即使整體睡眠時數增加，身體仍可能出現類似「時差反應」的生理失衡，醫學上稱為「社交時差」。這種現象並非真的跨時區旅行，而是作息節律被人為打亂，讓身體無法順利適應。

根據發表於國際期刊《European Journal of Nutrition》的一項研究，學者將平日與週末「睡眠中點（Mid-sleep point）」位移達 1.5 小時以上，定義為社交時差。所謂睡眠中點，是指入睡時間與起床時間的中間點，例如平日晚上12點睡、早上7點起床，睡眠中點約為凌晨3點半；若假日變成凌晨2點才睡、中午12點才醒，睡眠中點就會往後移至早上7點半，社交時差達 3.5 小時。

研究分析顯示，在健康且睡眠時數充足的成人中，只要睡眠中點位移超過1.5 小時，就有多達17種腸道細菌出現明顯變化，其中3種被明確歸類為不利健康菌種，另有3種菌種也接近不良狀態。同時，全身性發炎指標糖蛋白乙醯化（GlycA）與發炎細胞激素白介素-6（IL-6），在社交時差族群中也顯著升高。

王律婷說明，社交時差會干擾中樞神經系統，讓大腦負責快樂感受的獎賞機制變得遲鈍，進而出現補償性的獎賞尋求行為，也就是需要更高糖、更高油脂的食物，才能產生滿足感。此外，原本應該依照作息規律分泌的「飢餓素」訊號也會被打亂，使人在深夜或生理節律錯位的時段，對高熱量食物產生強烈衝動，消夜因此變得更加難以抗拒。

研究也指出，男性相對缺乏荷爾蒙調節的緩衝機制，社交時差更容易轉化為全身性的慢性發炎反應，長期下來可能增加代謝異常風險。

不只成年人，王律婷提醒，兒童與青少年對社交時差的影響其實更為敏感。相關研究顯示，只要長期睡眠中點位移超過 1 小時，就可能干擾代謝節律，啟動肥胖機制。特別是進入青春期的女生，生理節律本就伴隨荷爾蒙劇烈變化，若再疊加作息不規律，脂肪堆積的風險會進一步放大。

連假期間真的想放鬆、睡得久一點，王律婷建議掌握3個「不傷身的補眠原則」。

●睡眠中點控制在1.5小時內

例如平日晚上12點睡、早上7點起床，連假可調整為凌晨1點睡、早上 9 點起床，睡眠中點從凌晨3點半移至凌晨5點，仍在可接受範圍內。避免一路睡到中午，讓作息出現時差感。

●補眠改成短暫午休

白天安排20至 30分鐘的午休，有助身體修復，也能避免生理時鐘被大幅打亂。

●收假前2至3天逐步調整作息

若連假已經晚睡晚起，收假前2到 3 天開始，每天將起床時間提早20至 30 分鐘，同步略微提早入睡，並增加白天日照與活動量，讓睡眠中點慢慢往前移，收假後也較不易出現頭昏、疲累等收假症候群。

王律婷強調，睡眠作息影響的不只是精神狀態，還會連動代謝、體重與發炎反應。若長期出現作息混亂、補眠後仍感到疲累，或伴隨體重上升、食慾失控等情況，建議及早由專業醫師進行整體代謝評估，從作息、飲食到身體調節機制同步介入，降低生理時鐘長期錯位對健康造成的影響。

