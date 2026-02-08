自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

農曆春節加寒假出國人潮流感進入高峰期 竹市公費克流感到228

2026/02/08 15:31

農曆春節加寒假出國人潮流感進入高峰期，新竹市衛生局提醒民眾可先打流感疫苗，加強保護力，而竹市公費克流感藥劑到2月28日。（資料照，記者洪美秀攝）

農曆春節加寒假出國人潮流感進入高峰期，新竹市衛生局提醒民眾可先打流感疫苗，加強保護力，而竹市公費克流感藥劑到2月28日。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕農曆年春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，加上近期氣溫變化大，恐加速病毒傳播。新竹市衛生局提醒民眾，春節期間南來北往、走春拜年之際，需落實「勤洗手、戴口罩、打疫苗」的防疫三寶原則，且為協助有呼吸道症狀民眾及早用藥，1月20日起到2月28日止，公費流感抗病毒藥劑使用條件已擴大，只要經醫師判斷符合條件者，「不需快篩」即可直接開立公費藥劑。

衛生局提到，春節是國人團圓重要時刻，也因為人際交流增加病毒傳播風險與機會，竹市各醫療院所都已開設傳染病特別門診，確保春節期間醫療服務不打烊。市民若感覺身體不適，應優先前往醫療院所就醫看診，勿輕忽小感冒或勉強出遊，確保自身健康，才能安心過春節。依衛福部疾病管制署監測資料顯示，近期流感併發重症病例仍處高點。籲市民落實「防疫三寶」：第一，勤用肥皂洗手，降低病毒殘留；第二，人多擁擠處建議佩戴口罩，減少飛沫傳播；第三，符合資格者應儘速接種疫苗，提升身體保護力。尤其是65歲以上長者及嬰幼兒等高風險族群，春節前最好完成疫苗接種。

另自1月20日起到2月28日止，公費流感抗病毒藥劑使用條件已擴大，凡經醫師判斷符合條件者，「不需快篩」即可直接開立公費藥劑。若有症狀應即刻就醫，降低併發重症風險。如出現不舒服症狀，特別是「呼吸困難、胸痛、意識改變」等流感併發重症的危險徵兆時，應儘速就醫，把握黃金治療時間。可洽衛生局官網建置的「春節專區」，查詢春節開診醫院及公費流感抗病毒藥劑合約院所資訊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中