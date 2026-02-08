農曆春節加寒假出國人潮流感進入高峰期 竹市公費克流感到228

農曆春節加寒假出國人潮流感進入高峰期，新竹市衛生局提醒民眾可先打流感疫苗，加強保護力，而竹市公費克流感藥劑到2月28日。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕農曆年春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，加上近期氣溫變化大，恐加速病毒傳播。新竹市衛生局提醒民眾，春節期間南來北往、走春拜年之際，需落實「勤洗手、戴口罩、打疫苗」的防疫三寶原則，且為協助有呼吸道症狀民眾及早用藥，1月20日起到2月28日止，公費流感抗病毒藥劑使用條件已擴大，只要經醫師判斷符合條件者，「不需快篩」即可直接開立公費藥劑。

衛生局提到，春節是國人團圓重要時刻，也因為人際交流增加病毒傳播風險與機會，竹市各醫療院所都已開設傳染病特別門診，確保春節期間醫療服務不打烊。市民若感覺身體不適，應優先前往醫療院所就醫看診，勿輕忽小感冒或勉強出遊，確保自身健康，才能安心過春節。依衛福部疾病管制署監測資料顯示，近期流感併發重症病例仍處高點。籲市民落實「防疫三寶」：第一，勤用肥皂洗手，降低病毒殘留；第二，人多擁擠處建議佩戴口罩，減少飛沫傳播；第三，符合資格者應儘速接種疫苗，提升身體保護力。尤其是65歲以上長者及嬰幼兒等高風險族群，春節前最好完成疫苗接種。

請繼續往下閱讀...

另自1月20日起到2月28日止，公費流感抗病毒藥劑使用條件已擴大，凡經醫師判斷符合條件者，「不需快篩」即可直接開立公費藥劑。若有症狀應即刻就醫，降低併發重症風險。如出現不舒服症狀，特別是「呼吸困難、胸痛、意識改變」等流感併發重症的危險徵兆時，應儘速就醫，把握黃金治療時間。可洽衛生局官網建置的「春節專區」，查詢春節開診醫院及公費流感抗病毒藥劑合約院所資訊。

