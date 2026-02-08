自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》不是偶像劇！ 醫解讀具俊曄「深情守墓」身心機制

2026/02/08 17:09

大S的老公具俊曄在過去的一年，時常親自下廚、把餐點帶到金寶山墓園，對著照片靜坐陪伴至少一小時。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這是一套「身體正在哀悼」的運作模式。（取自小紅書）

大S的老公具俊曄在過去的一年，時常親自下廚、把餐點帶到金寶山墓園，對著照片靜坐陪伴至少一小時。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這是一套「身體正在哀悼」的運作模式。（取自小紅書）

〔健康頻道／綜合報導〕大S的老公具俊曄最近一舉一動備受矚目。他親手策劃愛妻去世滿1週年紀念雕像落成，在他摯友姜元來面前，泣不成聲，種種深情行為不是戲劇效果。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這是一套「身體正在哀悼」的運作模式，但若生活只剩哀悼，是需要專業介入與支持系統。

王紹丞表示，在精神醫學視角中，具俊曄的行為並非單純偶像劇式的浪漫，而反映出人類在面對深度悲傷與依附關係斷裂時的心理與生理調適機制。失去重要伴侶是一種極富情緒、認知與行為張力的生命經驗，涉及神經系統獎賞機制、依附系統與記憶網絡的交互作用。

他指出，過去一年，具俊曄每日往返墓園、在墓前播放大S影像、細心整理環境乃至手寫悼念信，都顯示出強烈依戀行為與悲傷未完成的心理任務。這種行為動力在短期內可能促進情緒處理與記憶整合，長期而言若無逐步內在化與功能調整，可能干擾日常生活與身心健康。

具俊曄的「深情」常被外界用浪漫語言描述，王紹丞剖析他的精神層面，在臨床語境裡，它更像是一套哀傷驅動的生存機制：

●大腦在做「依附搜尋」：重要他人離世後，人的神經系統會不斷尋找線索，像是亡者的聲音、氣味、影像、地點。反覆播放歌曲、反覆寫名字，不必然是「想不開」，更像大腦用熟悉的刺激，試圖把失去這件事「重新拼回可理解的形狀」。

●身體會進入高耗能的警覺狀態：長期悲傷會讓睡眠變淺、胃口下降、心跳與呼吸更容易被情緒牽動；有些人會出現像戒斷的焦躁、無法靜下來，或相反地變得麻木遲鈍。這不是意志力問題，而是自律神經與壓力荷爾蒙在「長時間值班」。

●儀式是一種止痛藥，也是一種橋：從具俊曄每天去墓園、準備餐點、坐在那裡，對他而言常具有兩種功能，其一是讓痛有地方安放，其次是讓關係在心理上「繼續存在」，直到他有能力把關係從外在陪伴，慢慢轉成內在陪伴。

王紹丞指出，深情本身不是問題，真正影響復原的關鍵在於哀傷是否能逐步走向意義重建。當一個人仍能在痛裡守住價值（愛、承諾、照顧、尊重），那份深情就可能成為日後「帶著傷口繼續生活」的力量；但若儀式開始全面吞噬睡眠、社交、工作與自我照顧，讓生活只剩哀悼，才需要更積極的專業介入與支持系統。

