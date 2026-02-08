自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》腦動脈瘤像不定時炸彈 醫揭5大生死關卡

2026/02/08 16:08

前行政院發言人陳宗彥腦溢血送醫後，發現腦動脈瘤，經過台北馬偕醫院就治尚未脫離險境。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，腦動脈瘤破裂很棘手，一般病人有5個關卡要過。（取自陳宗彥臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「他到院時還清醒的，只是頭痛，怎麼現在卻昏迷？」奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，腦動脈瘤有5個關卡要過，而病人家屬很多都無法理解，惡化速度那麼快，那麼令人措手不及。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」分享，很多家屬常帶著疑問：「急診說是腦動脈瘤，怎麼現在血管攝影又說沒有看到動脈瘤？你們怎麼說法不一致？」、「不是說栓塞很成功嗎？怎麼現在又一邊手腳都不能動？」、「怎麼又要開第二次手術?」、「我們不是選擇栓塞嗎？怎麼現在又要動手術放引流管？」。

面對這一連串的問題，陳志金會告知家屬，這個病程很複雜，甚至院方也已組成腦神經外科醫師、ICU重症醫師、放射科醫師來協助，而這個「解說單」也要一關一關重複說明，不厭其煩說清楚。

陳宗彥二度動刀 拆解動脈瘤還未脫離險境

前行政院發言人陳宗彥此次腦溢血，也發現腦動脈瘤破裂出血，也因他在昏迷前人是清醒的，向下榻飯店求救，也去電給自己太太告知身體狀況，卻沒想到送醫後，歷經二次動腦手術，昏迷指數3。

陳志金說明，腦動脈瘤它「不是腫瘤」，它是因為腦裡的動脈血管壁鼓起，形狀像「瘤」而命名。因此，它並非腦瘤。而腦動脈瘤就像是一顆「不定時炸彈」，存在腦部一段時間，平日可能都沒有症狀，即使有頭痛，也很難跟一般的頭痛區分。

「不定時炸彈」就隨時都會破裂造成大出血，發生得很突然，通常也沒有什麼預兆。陳志金指出，可怕的是，有時候是在吃飯、看電視、講話、洗澡等一般很「平靜」的狀況之下，它就破裂了。而它一旦破過一次，短 期內可能再破第二次，以下是腦動脈瘤要過5個關卡：

●第1關：
破裂的當下，從破裂的位置、出血的大小，就決定了後面大部分的事。
1.最嚴重的是立即心跳血壓停止，來不及救治。

2.其次是能維持生命，但是從此昏迷不醒，可能變成植物人。

3.人清醒，頭痛、嘔吐。

●第2關：
醫療團隊會以血管攝影找出動脈瘤的位置、大小、形狀等等，決定後續如何「拆炸彈」。
有一部分的人，在出血後，動脈瘤會縮小而看不出來，則會在兩週後再做一次血管攝影檢查。

●第3關：
處理動脈瘤，避免再次破裂。神經外科醫師、放射科醫師，會依血管瘤處理上的技術困難度和風險和大家一起討論，到底是用血管栓塞的方式，或者手術打開頭部，用夾子夾動脈瘤的方式？無論是採用哪一種治療方式，就是在「拆解炸彈」，過程中，動脈瘤就有可能會有破掉的風險，也可能在處理過程當中，影響了血管的血流而導致中風，一般很難完全避免。

●第4關：
破裂後21天內，腦血管都有可能會突然痙攣收縮，造成和中風一樣的結果。
醫療團隊會使用藥物預防，但是，不一定可以完全防止它的發生。切記，病人請勿自行停藥。

●第5關：
住院期間或出院後，有可能會出現腦室積水，需要放置腦室引流管。如果出血突然惡化，危及生命，直接先進行救命的緊急手術。

