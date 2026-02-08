寒流來襲注意保暖！ 彰縣24小時36人送急診 4小時內3人心跳驟停

寒流來襲，彰化24小時36人急送醫，其中3人在4小時內心跳驟停。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕寒流來襲！彰化縣從2月7日上午8點到今天（8日）清晨8點的24小時之間，全縣共有36人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有3名平均僅68歲的民眾都集中在4小時內心跳驟停，送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報；醫師呼籲，冬天保暖非常重要，明天（9日）凌晨至清晨時分氣溫更低，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣在短短24小時內就有36件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3位民眾心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人當中，年紀最大的是鹿港鎮83歲婦人，她於昨天傍晚被家人發現心跳驟停，緊急送醫急救，另2人分別是和美鎮與花壇鄉的62、60歲長輩；3人平均年齡僅68歲，且是在4小時內心跳驟停送醫搶救。

請繼續往下閱讀...

消防局指出，OHCA案件代表救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表為猝死案件，且患者送醫後急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因應由醫生判定，他們無法確認其OHCA發生原因。

寒流來襲，彰化24小時內有36人急送醫，醫師呼籲，冬天保暖非常重要。（資料照）

儘管無法確認這36人病因是否與天冷有關，但醫師提醒，接下來明天凌晨至清晨更冷，體感溫度恐不到10度，溫差相當大，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法