吃藥就行、不用打針？ 新藥試驗：壞膽固醇最多降 60％

壞膽固醇過高是動脈阻塞的元凶。最新研究發現，一款實驗性口服新藥能大幅降低數值，效果媲美針劑；圖為心導管檢查顯示的動脈影像。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對許多高血脂患者而言，即使乖乖吃「他汀類」（Statins）藥物，壞膽固醇（LDL）數值仍降不下來；若想進一步治療，往往得改用強效的「針劑」，讓怕打針的人卻步。不過，一項最新臨床試驗帶來新希望：一款仍在實驗階段的「口服新藥」，能達到媲美針劑的強效，試驗顯示壞膽固醇數值最多可降低60%。

據《美聯社》報導，這項由美國默克藥廠（Merck）資助、發表於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的研究，測試了一款名為「Enlicitide」的新藥。這款藥採用了一種目前多半只能透過注射（如PCSK9抑制劑）才能達成的機制，能幫助肝臟更有效地清除血液中的膽固醇，但科學家成功將其製成了口服藥丸。

請繼續往下閱讀...

德州大學西南醫學中心的心臟病學家納瓦爾（Ann Marie Navar）博士指出，目前市面上雖有其他輔助口服藥，「但沒有一種能像 Enlicitide 這樣，達到如此顯著的降幅」，這為不便或不願接受注射治療的患者提供了潛在新選項。

這項大規模研究追蹤了超過2900名高風險患者。這些人雖然已接受標準治療，壞膽固醇仍居高不下。研究將他們隨機分組，一組加服 Enlicitide，另一組服用安慰劑。

結果顯示，服用新藥的患者，其壞膽固醇水平在6個月內平均下降了約60%，效果甚至能維持1年以上，且安全性與安慰劑組相當。不過，這款藥有一個使用限制：必須在「空腹」狀態下服用，才能發揮最大藥效。

力拚FDA快速通關 長期效益待證實

目前美國食品暨藥物管理局（FDA）已將該藥列入快速審查計畫。不過，專家也提出謹慎看法。波士頓大學的波登（William Boden）博士評論指出，雖然降膽固醇的數據「令人信服」，但目前尚未有數據證實這款藥能直接減少心臟病發作或死亡的機率。這部分仍需等待目前正在進行、涉及1.4萬名患者的長期研究來給出最終答案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法