您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
吃藥就行、不用打針？ 新藥試驗：壞膽固醇最多降 60％
〔編譯陳成良／綜合報導〕對許多高血脂患者而言，即使乖乖吃「他汀類」（Statins）藥物，壞膽固醇（LDL）數值仍降不下來；若想進一步治療，往往得改用強效的「針劑」，讓怕打針的人卻步。不過，一項最新臨床試驗帶來新希望：一款仍在實驗階段的「口服新藥」，能達到媲美針劑的強效，試驗顯示壞膽固醇數值最多可降低60%。
據《美聯社》報導，這項由美國默克藥廠（Merck）資助、發表於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的研究，測試了一款名為「Enlicitide」的新藥。這款藥採用了一種目前多半只能透過注射（如PCSK9抑制劑）才能達成的機制，能幫助肝臟更有效地清除血液中的膽固醇，但科學家成功將其製成了口服藥丸。
請繼續往下閱讀...
德州大學西南醫學中心的心臟病學家納瓦爾（Ann Marie Navar）博士指出，目前市面上雖有其他輔助口服藥，「但沒有一種能像 Enlicitide 這樣，達到如此顯著的降幅」，這為不便或不願接受注射治療的患者提供了潛在新選項。
這項大規模研究追蹤了超過2900名高風險患者。這些人雖然已接受標準治療，壞膽固醇仍居高不下。研究將他們隨機分組，一組加服 Enlicitide，另一組服用安慰劑。
結果顯示，服用新藥的患者，其壞膽固醇水平在6個月內平均下降了約60%，效果甚至能維持1年以上，且安全性與安慰劑組相當。不過，這款藥有一個使用限制：必須在「空腹」狀態下服用，才能發揮最大藥效。
力拚FDA快速通關 長期效益待證實
目前美國食品暨藥物管理局（FDA）已將該藥列入快速審查計畫。不過，專家也提出謹慎看法。波士頓大學的波登（William Boden）博士評論指出，雖然降膽固醇的數據「令人信服」，但目前尚未有數據證實這款藥能直接減少心臟病發作或死亡的機率。這部分仍需等待目前正在進行、涉及1.4萬名患者的長期研究來給出最終答案。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應