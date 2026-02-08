自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

寒流來襲！心血管疾病風險飆升 醫：應急藥品別離身

2026/02/08 11:46

冷氣來襲，民眾應做好保暖措施；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期受到寒流影響，各地氣溫直直落，日夜溫差相當大，雖年前氣溫將短暫回暖，但不久後又會有冷空氣南下。醫師提醒，氣溫由暖轉冷的過程中，很容易引發心血管疾病，若本身就有相關病史，務必按照醫囑用藥、應急藥品不離身，一般民眾也務必落實保暖措施，切勿因為天氣短暫回暖就掉以輕心。

林口長庚心臟內科系副系主任張其任指出，近期受到天氣變化影響，日夜溫差相當大，本身就有心血管疾病或相關風險的民眾，特別容易在這段期間發作，甚至出現心肌梗塞等情況，因此近期急診因心血管相關問題就診的民眾明顯增加，門診就醫的情況也較平時略多一些。

張其任強調，若民眾本身就已經有心血管相關病史，務必按照醫囑、按時用藥，且若醫師有處方硝化甘油等因應緊急情況的藥品，也一定要隨身攜帶，以備不時之需。

此外，本週末即將迎來農曆春節連假，許多民眾會南下返鄉，張其任提醒，雖然心血管疾病惡化大多發生在氣溫突然由高轉低的情境下，南部通常比北部暖和，按理來說風險相對低一些，但連假期間也不能輕忽日常用藥與保暖措施，尤其現在仍是冬季，保暖仍是所有民眾都要注意的例行事項。

若民眾仍不幸出現胸悶、胸痛等異常症狀，張其任說，如果患者過去就有類似症狀，而當下情況與先前類似，沒有變得更嚴重或發生頻率更高，可能屬於穩定性心絞痛等情況，考慮到門診就醫即可，不見得要直奔急診，但若症狀明顯比先前惡化或嚴重，還是建議儘速就醫。

衛福部食藥署也提醒，使用慢性病藥品的民眾若擅自停藥或調整藥物用量，可能影響病情控制，甚至出現併發症，即使症狀改善，也絕對不能隨意停用，若有相關疑慮，務必諮詢醫師或藥師。

