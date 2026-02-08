自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

媽媽福音！ 基隆兒童日間定點臨托春節不打烊

2026/02/08 10:53

 

基隆市政府兒童及少年事務處規劃，將於2月17日（大年初一）至20日（大年初四）推出「春節兒童日間定點臨時托育服務」。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕今年春節假期長達9天，因應春節連假期間的臨時托育需求，減輕家長的育兒照顧壓力，基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）貼心規劃，將於2月17日（大年初一）至20日（大年初四）推出「春節兒童日間定點臨時托育服務」。有臨時托育需求的家長，可透過線上申請（https://reurl.cc/Nx2v3e）或致電仁愛親子館洽詢，電話：02-2431-9096。

兒少處處長吳雨潔表示，春節期間親友往來頻繁，部分家庭可能因工作或其他突發狀況，產生臨時托育需求。市府於春節初一至初四提供臨時托育服務，家長可將孩子送托至仁愛親子館（基隆市仁愛區光一路28號5樓），每日提供4個送托名額，其中保留1個名額供「當天電話預約」。收托對象為滿6個月至未滿6歲的幼兒。收費標準為每小時150元，托育期間將由專業托育人員照顧，提供安全且溫馨的照顧環境，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護。

吳雨潔進一步指出，春節是闔家團圓的重要節日，市府希望不僅照顧孩子，也能成為家長最堅實的後盾。透過春節期間持續提供日間定點臨時托育服務，讓有需要的家庭在假期中不再孤立無援，陪伴家長安心過年，也讓孩子在充滿關愛與安全感的環境中成長。 

