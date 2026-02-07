開刀除癌不傷雄風 「海神刀」助68歲男水是一尾活龍

朱朗軒醫師說明，患者透過免開刀的海神刀超音波消融手術根除惡性腫瘤，成功保留性功能，也不免除漏尿困擾。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕68歲的張先生10年前因攝護腺肥大無法排尿，接受雷射刮除手術，化驗組織為良性，去年再次因無法解尿就醫，刮除組織化驗確診罹患攝護腺癌，幸好癌細胞尚未轉移，醫療團隊考量患者有社交生活與性需求，為避免尿失禁等副作用，採取最新的「海神刀」超音波消融手術，助患者術後迅速恢復，恢復正常社交活動，並再展雄風。

衛生福利部立台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，張先生採用的「海神刀」超音波消融手術，是從直腸進入攝護腺惡性腫瘤位置，透過超音波導引避開掌管排尿與性功能的神經血管，精準聚焦在癌細胞，再以高強度聚焦超音波產生熱能，免開刀就可清除癌細胞組織，兩周內自行排出組織碎片，大幅降低男性患者最擔心的尿失禁與性功能障礙兩大併發症。

患者術後一週拔除尿管，兩週後隨著攝護腺剝落的組織排出，排尿恢復順暢，一個月後回診開心跟醫療團隊分享自己又是一尾活龍，成功擺脫癌症陰影，也重返球場打小白球享受揮桿樂。

朱朗軒說明，許多患者認為10年前已經把攝護腺刮乾淨，不會再罹癌，其實是誤解攝護腺的構造，他以開山洞為例，攝護腺肥大手術是刮除內層壓迫尿道組織，如同打出一條隧道讓車子通行，使排尿通暢，但因攝護腺癌細胞大多長在攝護腺外層，即使打通隧道，殘留的外層山壁組織隨著年齡增長，依然還是有癌變風險。

朱朗軒分析，目前醫界針對攝護腺癌的治療，包括達文西或傳統根除手術、放射線治療與超音波消融手術，3種治療各有優缺點，患者可根據個人症狀與主治醫師討論最適合自己的治療方式

50歲以上男性有約5成面臨攝護腺肥大困擾，攝護腺癌更高居台灣癌症死因第5位，朱朗軒提醒，50歲以上的男性，即使曾接受過攝護腺手術且檢驗為良性，每年仍應定期回診泌尿科進行 PSA 血液篩檢與肛門指診，唯有透過長期的健康監測，才能在疾病發生的初期就精準介入，早期發現治療。

