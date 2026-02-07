自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

瘦瘦針熱潮來襲3-2》不是胖，是不夠瘦！ 醫籲：當心「瘦瘦針人格」

2026/02/07 21:46

專家提醒，在「瘦就是美」的社會氛圍下，容易讓人誤以為不使用藥物就是不夠努力，然而藥物並非人人適用。（資料照）

專家提醒，在「瘦就是美」的社會氛圍下，容易讓人誤以為不使用藥物就是不夠努力，然而藥物並非人人適用。（資料照）

〔記者林志怡、侯家瑜／台北報導〕「我其實沒有到很胖，但看到那麼多人瘦下來，會開始覺得，是不是我也該用一下。」專家提醒，在「瘦就是美」的社會氛圍下，容易讓人誤以為不使用藥物就是不夠努力，然而藥物並非人人適用，若未經專業評估就貿然嘗試，不僅未必達到預期效果，還可能對身心健康造成風險，甚至出現所謂的「瘦瘦針人格」。

一名年近30歲的男性分享，過去曾嘗試間歇性斷食、名人減肥菜單與中醫埋線，卻因工作壓力與食慾失控屢屢失敗，在朋友推薦下開始施打「猛健樂」。施打約一個月後，他成功減重約7公斤，外型變化帶來信心，但也開始擔心停藥後食慾反撲，目前只能嘗試減量，希望避免長期依賴藥物。

靠「瘦瘦針」成功瘦身的案例不勝枚舉，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰直言，身材與外貌焦慮從未消失，但瘦瘦針的成功故事，確實放大了「我是不是不夠瘦」的不安感，讓部分即使沒有明確醫療需求的人，也開始考慮用藥。她表示，近期專業討論中，已有醫師觀察到部分使用者在施打後出現焦慮、情緒低落等反應，甚至被形容為「瘦瘦針人格」。

藍挹丰說，目前尚無明確機轉可解釋這類情況，但推測與使用前對藥物效果抱持過高期待有關，當實際改變與想像出現落差，反而加重失落與自責。她提醒，社群平台不斷呈現「快速變瘦」的範本，容易讓民眾將外貌與自我價值過度綁定，忽略藥物的潛在風險與個體差異，「漂亮變成一種比較，而不是健康的狀態。」

台北榮民總醫院精神部社區復健精神科主任李正達也指出，成功案例的宣傳確實會強化「想瘦」的動機，甚至讓原本沒有強烈減重需求的人，產生「或許我也可以試試看」的念頭。不過，他強調，每個人病史與藥物敏感性不同，任何藥物都有適合族群與風險，減重若涉及用藥，仍須經專業醫師評估，過去不少藥物在剛問世時被視為安全有效，但往往是在使用人數擴大後，副作用才逐漸浮現，呼籲民眾勿低估藥物的長期影響。

