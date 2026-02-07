健康網》一滴撐10小時 美國核准老花眼新藥 台灣也快跟上

美國FDA又通過一款老花眼藥水，台灣東生華將引進這款藥水，可望成為台灣首個緩解老花眼症狀之處方新藥眼藥水。合安眼科醫師吳昱愷指出，也是有副作用的，像是頭痛、夜間視力模糊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國食品藥物管理局批准了一種具有里程碑意義的眼藥水，名為Yuvezzi的眼藥水由Tenpoint Therapeutics公司研發，用於治療老花眼。合安眼科醫師吳昱愷指出，一款雙成分配方治療老花眼的眼藥水，每天只需要滴一次，30分鐘見效，效果可以持續10個小時。

吳昱愷在臉書專頁「吳昱愷醫師-眼睛健康的守護者」發文分享，這款老花眼藥水有卡巴膽鹼（Carbachol）成分，可縮小瞳孔，提升近距離視力以及溴莫尼定（Brimonidine），延長藥效，讓瞳孔持續縮小。目前看來，比其他產品更持久，副作用更少，銀髮族可以不用再戴老花眼鏡。

吳昱愷的PO文一出，各方問題接踵而來。他表示，未來青光眼患者是可以使用的；佩戴近視、散光隱形眼鏡的人也可以點藥水。他解釋，以往戴單焦近視隱眼會看不清楚近的，加上這個眼藥水利用縮瞳的效果產生針孔效應，增加你的景深，自然近的就會比較清楚一點。

吳昱愷表示，不管老花眼度數，都可以點藥水，但是只改善症狀，不是治療，但也是有副作用的，像是頭痛、夜間視力模糊。

根據雙和醫院衛教資料，所謂「老花眼」是指上了年紀的人，逐漸產生近距離閱讀或工作困難的情況。這是人體機能老化的一種現象。老花眼發生的年齡因人而異，大部分的人在40至45歲之間，開始出現這種現象。

老花眼是多數中高齡族群的常見困擾。根據國民健康署《2021 國民健康訪問調查》，台灣 45歲以上老花族群比例明顯上升，65歲以上老花盛行率達65.8%，顯示隨人口結構老化及用眼習慣改變，近距離視力需求日益增加。全球研究亦指出，在數位生活普及與視覺負荷上升的影響下，老花問題有提前發生的趨勢，使市場對於新型、非手術治療方式的需求持續擴大。

根據外媒報導，該藥物獲批前進行了一項為期12個月的安全研究，結果顯示該藥物無嚴重副作用，且安全性和耐受性良好。與僅含卡巴膽鹼的眼藥水相比，該藥物還能減輕眼部發紅，這可能使其成為某些患者更舒適的日常用藥選擇，預計2026年第2季末可望上市。

不過，值得觀察的是東生華將引進這款老花眼新藥在台上市，此產品將成為台灣首個緩解老花眼症狀的處方新藥眼藥水。

美國自2021年由FDA批准用於治療老花眼症狀的處方眼藥水VUITY，不過，這類藥水在美國屬於處方藥，需經眼科醫生診斷後開立。

