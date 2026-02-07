自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》一滴撐10小時 美國核准老花眼新藥 台灣也快跟上

2026/02/07 18:07

美國FDA又通過一款老花眼藥水，台灣東生華將引進這款藥水，可望成為台灣首個緩解老花眼症狀之處方新藥眼藥水。合安眼科醫師吳昱愷指出，也是有副作用的，像是頭痛、夜間視力模糊；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國FDA又通過一款老花眼藥水，台灣東生華將引進這款藥水，可望成為台灣首個緩解老花眼症狀之處方新藥眼藥水。合安眼科醫師吳昱愷指出，也是有副作用的，像是頭痛、夜間視力模糊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國食品藥物管理局批准了一種具有里程碑意義的眼藥水，名為Yuvezzi的眼藥水由Tenpoint Therapeutics公司研發，用於治療老花眼。合安眼科醫師吳昱愷指出，一款雙成分配方治療老花眼的眼藥水，每天只需要滴一次，30分鐘見效，效果可以持續10個小時。

吳昱愷在臉書專頁「吳昱愷醫師-眼睛健康的守護者」發文分享，這款老花眼藥水有卡巴膽鹼（Carbachol）成分，可縮小瞳孔，提升近距離視力以及溴莫尼定（Brimonidine），延長藥效，讓瞳孔持續縮小。目前看來，比其他產品更持久，副作用更少，銀髮族可以不用再戴老花眼鏡。

吳昱愷的PO文一出，各方問題接踵而來。他表示，未來青光眼患者是可以使用的；佩戴近視、散光隱形眼鏡的人也可以點藥水。他解釋，以往戴單焦近視隱眼會看不清楚近的，加上這個眼藥水利用縮瞳的效果產生針孔效應，增加你的景深，自然近的就會比較清楚一點。

吳昱愷表示，不管老花眼度數，都可以點藥水，但是只改善症狀，不是治療，但也是有副作用的，像是頭痛、夜間視力模糊。

根據雙和醫院衛教資料，所謂「老花眼」是指上了年紀的人，逐漸產生近距離閱讀或工作困難的情況。這是人體機能老化的一種現象。老花眼發生的年齡因人而異，大部分的人在40至45歲之間，開始出現這種現象。

老花眼是多數中高齡族群的常見困擾。根據國民健康署《2021 國民健康訪問調查》，台灣 45歲以上老花族群比例明顯上升，65歲以上老花盛行率達65.8%，顯示隨人口結構老化及用眼習慣改變，近距離視力需求日益增加。全球研究亦指出，在數位生活普及與視覺負荷上升的影響下，老花問題有提前發生的趨勢，使市場對於新型、非手術治療方式的需求持續擴大。

根據外媒報導，該藥物獲批前進行了一項為期12個月的安全研究，結果顯示該藥物無嚴重副作用，且安全性和耐受性良好。與僅含卡巴膽鹼的眼藥水相比，該藥物還能減輕眼部發紅，這可能使其成為某些患者更舒適的日常用藥選擇，預計2026年第2季末可望上市。

不過，值得觀察的是東生華將引進這款老花眼新藥在台上市，此產品將成為台灣首個緩解老花眼症狀的處方新藥眼藥水。

美國自2021年由FDA批准用於治療老花眼症狀的處方眼藥水VUITY，不過，這類藥水在美國屬於處方藥，需經眼科醫生診斷後開立。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中