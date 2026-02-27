自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》精盡人亡？泌尿醫：1天射10次 疑大腦煞車故障

2026/02/27 21:24

有男子因為無法控制的頻繁性行為，困擾不已。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

有男子因為無法控制的頻繁性行為，困擾不已。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有人一天「射精」次數超過10次，自己精疲力盡，連妻子都很難受，這是怎麼回事？

佑達泌尿北屯院長、泌尿科醫師潘思穎在Threads「泌尿科湯姆醫師-Dr.潘思穎」表示，最近診間來了一位患者，主訴：「醫師，我一天要射十幾次，停不下來怎麼辦？」潘思穎看這位病人，他一臉憔悴、黑眼圈深重，甚至走路都有點虛浮；旁邊一起陪同的太太就跟竹竿一樣虛弱。檢查後發現，他的「小兄弟」因為過度使用，表皮已經磨損紅腫，甚至伴隨輕微的血精。這不是天賦異稟，這是在「燃燒生命」。

身為泌尿科醫師，面對這種 「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）無關性慾，而是大腦或身體發出的求救訊號。為什麼會變成這樣？潘思穎認為有三大嫌疑犯：

1.大腦煞車壞了（神經、精神因素）：最常見的是「躁鬱症的躁期」或是「強迫症」，大腦的多巴胺系統失調就像車子油門卡死，病人不是因為「爽」而做，而是因為「不做會焦慮」，射精變成緩解焦慮的儀式。

2.感覺訊號錯亂（攝護腺炎）：有時候慢性的攝護腺發炎，會造成深部的搔癢或腫脹感。大腦誤以為那是「性衝動」，病人試圖透過射精來「抓癢」，結果越抓越癢而陷入惡性循環。

3.藥物副作用：某些治療帕金森氏症的藥物、安非他命或者助興（性）的藥物，裡面常常會加一些非法的荷爾蒙，會讓人性慾失控。這類患者有時會開立抗憂鬱藥物，其實是利用這類藥物有個讓男性討厭的副作用：「延遲射精」或「性慾減退」，在這裡它卻成了讓病人重獲平靜的救命仙丹。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中