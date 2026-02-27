健康網》精盡人亡？泌尿醫：1天射10次 疑大腦煞車故障

有男子因為無法控制的頻繁性行為，困擾不已。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有人一天「射精」次數超過10次，自己精疲力盡，連妻子都很難受，這是怎麼回事？

佑達泌尿北屯院長、泌尿科醫師潘思穎在Threads「泌尿科湯姆醫師-Dr.潘思穎」表示，最近診間來了一位患者，主訴：「醫師，我一天要射十幾次，停不下來怎麼辦？」潘思穎看這位病人，他一臉憔悴、黑眼圈深重，甚至走路都有點虛浮；旁邊一起陪同的太太就跟竹竿一樣虛弱。檢查後發現，他的「小兄弟」因為過度使用，表皮已經磨損紅腫，甚至伴隨輕微的血精。這不是天賦異稟，這是在「燃燒生命」。

請繼續往下閱讀...

身為泌尿科醫師，面對這種 「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）無關性慾，而是大腦或身體發出的求救訊號。為什麼會變成這樣？潘思穎認為有三大嫌疑犯：

1.大腦煞車壞了（神經、精神因素）：最常見的是「躁鬱症的躁期」或是「強迫症」，大腦的多巴胺系統失調就像車子油門卡死，病人不是因為「爽」而做，而是因為「不做會焦慮」，射精變成緩解焦慮的儀式。

2.感覺訊號錯亂（攝護腺炎）：有時候慢性的攝護腺發炎，會造成深部的搔癢或腫脹感。大腦誤以為那是「性衝動」，病人試圖透過射精來「抓癢」，結果越抓越癢而陷入惡性循環。

3.藥物副作用：某些治療帕金森氏症的藥物、安非他命或者助興（性）的藥物，裡面常常會加一些非法的荷爾蒙，會讓人性慾失控。這類患者有時會開立抗憂鬱藥物，其實是利用這類藥物有個讓男性討厭的副作用：「延遲射精」或「性慾減退」，在這裡它卻成了讓病人重獲平靜的救命仙丹。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法